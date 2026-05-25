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    Culto

    Cuando Linda Perry fue excluida de producir a Green Day: “Billie Joe es un cobarde”

    La cantante de 4 Non Blondes reveló que el líder de Green Day no quiso trabajar con ella cuando los fans alertaron que se trataba de una artista que había colaborado con estrellas pop, como Christina Aguilera.

    Por 
    Equipo de Culto
    Cuando Linda Perry fue excluida de producir a Green Day: “Billie Joe es un cobarde”

    Linda Perry, líder y vocalista de la legendaria banda noventera 4 Non Blondes, estuvo a un paso de producir a Green Day; en particular, al sucesor del exitoso American idiot (2004), cuando los estadounidenses se encumbraban como uno de los mayores sucesos del rock global.

    Perry tenía referencias y palmarés en su recorrido como mentora de grandes obras: ha compuesto innumerables álbumes y canciones que han alcanzado el disco de platino a lo largo de los años, incluyendo Beautiful de Christina Aguilera; What You Waiting For?, de Gwen Stefani y Get the Party Started, de P!nk .

    Pero al parecer, esa misma genética pop jugó en su contra al minuto de poner las manos sobre el catálogo de Green Day, según afirmó en una conversación con NME.

    Al ser preguntada por las palabras de Courtney Love, que contó en una ocasión cómo Perry se iba a encargar en un principio de producir el sucesor de American idiot para la banda de Billie Joe Armstrong, Perry confirmó los rumores.

    “Cancelé seis meses de mi calendario para trabajar en el disco. Quedé con Billie Joe y hablamos durante tres horas. Como todos los artistas, creo que había llegado a punto en el que te sientes como que no tienes nada que decir y necesitas ayuda”, cuenta Perry.

    Luego, cuando las versiones acerca de su colaboración con Green Day se hicieron públicas -en parte porque Courtney Love las echó a correr-, vino el vendaval: “Empezaron a recibir una reacción muy negativa de sus fans, enfadados porque iban a traer a Linda Perry, que había producido para Pink y Christina Aguilera”, relata. No se esperaba, eso sí, que los miembros de Green Day nunca la volviesen a llamar.

    “Habría contactado con ellos para averiguar qué estaba pasando. Nadie me llamó. Perdí seis meses de trabajo programado. Fue una putada, todo porque Billie Joe es un pequeño cobarde y no le gustó la reacción de sus fans”, explicó Perry a NME. En su momento, el equipo de Green Day publicó un comunicado en el que negaban la involucración de Perry en el proyecto, finalmente quedándose con Butch Vig para la producción de 21st Century Breakdown.

    “Ocurrió porque soy una mujer que había escrito canciones de pop. Me sentí decepcionada con los chicos, y luego me enfadé con Courtney porque si se hubiera callado habríamos hecho el disco, habría salido y habría hablado por sí mismo”, concluyó Perry en la entrevista con NME.

    Más sobre:Linda Perry4 Non BlondesGreen DayBillie Joe ArmstrongCourtney LoveChristina AguileraPinkButch VigMúsicaMúsica culto

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