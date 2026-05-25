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    Cristóbal Vidaurre se impone en el Atacama Challenger

    El padre de los destacados ciclistas Martín y Catalina Vidaurre se impuso en la categoría Master C1. En Elite, el triunfo fue para Felipe Garry y Andrea Yuvancic.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El Atacama Challenger tuvo una vibrante cuarta edición.

    Con un evento masivo y en una locación maravillosa, finalizó el Atacama Challenger 2026 Cross Country Maratón XCM, que reunió a 700 ciclistas nacionales y extranjeros en una de las competencias más exigentes del calendario local e internacional y que la consolidan como la carrera de ciclismo más grande del norte de Chile.

    La prueba se cerró de una manera brillante coronando a todos sus campeones. En la categoría Elite, Felipe Garry ganó en varones y Andrea Yuvancic en damas, mientras que Cristóbal Vidaurre se tituló monarca iberoamericano en Master C1 y Cristóbal Silva lo hizo en Master B2. El ciclista local Juan Leiva se coronó campeón en menores y en la categoría EBike mixto la chilena Andrea González se quedó con la corona.

    La jornada inaugural, desarrollada en el marco del Iberoamericano, marcó el inicio de cuatro días de alto impacto deportivo. Los tres días restantes estuvieron marcados por un clima fuerte y a ratos insoportable con un sol aturdidor, el aire que falta, la fatiga muscular y la altura que hace de las suyas y además un terreno duro, pedregoso, con bancos de arena, grietas y una altimetría desafiante que osciló entre los 2.400 y 3.000 metros sobre el nivel del mar.

    En la cuarta y última etapa debieron recorrer 40 kilómetros, donde los competidores pusieron a prueba su capacidad técnica y física. Los efectos del cansancio se hicieron sentir, pero las ganas de terminar la experiencia, de haber pedaleado y cruzado la meta final de esta edición del Atacama Challenger 2026, quedaron en la memoria colectiva como una de las más exigentes y recordadas de todas las ediciones.

    “Quisiera contarles la grata sorpresa que he tenido compitiendo en el Atacama Challenger 2026, he quedado completamente alucinado con los paisajes, con los lugares que hemos recorrido, tantos lugares maravillosos que tuvimos la oportunidad de conocer”, afirmó Cristóbal Vidaurre, padre de los destacados ciclistas Martín y Catalina.

    “Primera vez que vengo a esta carrera, ha sido algo realmente muy bonito y me voy gratamente sorprendido, con el corazón muy lleno, agradecido de la organización. Ha sido una experiencia muy bonita y también por qué no decirlo, también muy contento por el Campeonato Iberoamericano, que fue el primer día de carrera, donde obtuve el primer lugar y eso me deja también muy contento”, cerró el expiloto.

    Más sobre:Atacama ChallengerCiclismoCristóbal VidaurreCristóbal Silva

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