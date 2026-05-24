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    “Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla”: España despide con elogios a Alexis Sánchez

    El tocopillano fue titular en la derrota del equipo andaluz frente al Celta de Vigo. Más allá de la derrota, el equipo de Luis García Plaza aseguró la continuidad en LaLiga.

    Por 
    La Tercera
    Foto: @alexis_officia1 / Instagram.

    Alexis Sánchez fue titular en Sevilla. La escuadra andaluza perdió frente a Celta de Vigo, en un duelo que evidenció la pésima temporada del elenco del tocopillano. La caída, sin embargo, no generó mayor ruido: el cuadro de Luis García Plaza ya había asegurado la fecha pasada su permanencia en LaLiga.

    El duelo fue especial para el histórico delantero chileno. Será su última aparición en el fútbol hispano. El tocopillano termina contrato y no renovará apostando por ir a otros mercados que le entreguen más regularidad. Por lo mismo, la prensa española, que muchas veces cuestionó su aporte, terminó alabándolo.

    El medio El Desmarque le puso nota 6 en su último cotejo. “Tuvo la más clara del equipo en la buena primera parte que cuajó, y la última justo antes de ser cambiado.Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla a conseguir la permanencia“, publicaron. En tanto, el portal ABC destacó que fue “el broche a una dignísima vuelta a La Liga lo puso en Balaídos”.

    Finalmente, el sitio Dorsal 16, de los fanáticos andaluces, llenaron de elogios al atacante. “El chileno volvió a dejar una actuación muy comprometida en lo físico y en la presión. Peleó cada balón, incomodó constantemente la salida rival y trató de liderar al equipo desde la intensidad y la experiencia. Aunque ofensivamente tuvo poca participación, su actitud fue impecable durante todo el encuentro”, señalaron.

    La semana pasada, el representante del jugador Fernando Felicevich viajó para negociar la situación de Alexis. Además, conocer la palabra de los nuevos dueños sobre el futuro del futbolista.

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezSevillaLaLiga

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