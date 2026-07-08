Santiago Wanderers está decepcionado. La Conmebol comunicó que la final de la Copa Intercontinental Sub 20, en que los porteños, últimos campeones de América, deben enfrentar al Real Madrid, se jugará el 19 de septiembre, en el estadio Santiago Bernabéu. En Valparaíso aspiraban a que el choque se realizara en el Elías Figueroa Brander. Consideraban que el evento era una oportunidad de crecimiento institucional imperdible.

Hay razones para la decisión. En principio, había vencido el contrato que estipulaba que la definición se jugara en Sudamérica. Luego, había una igualmente poderosa: la magnitud de los merengues puesta en beneficio del alcance del espectáculo. Y una tercera que resulta significativa: la invitación del Real Madrid para que la delegación porteña pueda presenciar un partido de su estelar primera escuadra. Así, la balanza se terminó desnivelando, pese a que la ANFP estaba dispuesta a respaldar los US$ 400 mil que costaba la organización del duelo en Chile.

La explosiva reacción de Santiago Wanderers por la sede de la final ante el Real Madrid que incluye dardos al gobierno

La entidad que preside Reinaldo Sánchez dispara con todo. De hecho, extrapola la decisión que comunicó la Conmebol y la vincula con la realidad local, tocando directamente a las autoridades. “Esto que estamos viviendo hoy es, literalmente, la crónica de una muerte anunciada. Hace una semana, cuando se debatía si podíamos recibir a la U de Chile, advertimos con mucha claridad que se estaba dando una señal nefasta, porque si seguíamos achicándonos y prohibiendo todo, íbamos a pagar las consecuencias”, sostiene apenas el inicio de la reacción oficial de los porteños.

Los porteños prosiguen. “Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón de la peor manera, porque por distintas razones el partido histórico entre Santiago Wanderers y el Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, pero en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra”, puntualizan, a través de un comunicado oficial.

La celebración wanderina en Valparaíso (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“La realidad es que nosotros nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático. Nos encontramos con informes negativos para todo, con bajas de aforo que son un chiste y con una incapacidad tremenda para organizar eventos masivos de verdad. La solución de la autoridad siempre es la misma y la más fácil: prohibir y cerrar las puertas en lugar de hacer su trabajo y dar seguridad, esa forma de entender el deporte a la larga impacta en la sociedad y tiene consecuencias directas, como esta”, establecen.

“Agotamos todas las opciones”

Los wanderinos aseguran que no dejaron gestiones por hacer para conseguir que el evento se realizara en el estadio Elías Figueroa Brander. “Como dirigencia agotamos todas las opciones. Nunca dependió directamente de nosotros, pero sí nos preocupamos de dar todas las facilidades para regalarle una fiesta a los wanderinos y a la ciudad”, enfatizan

“Pero la miopía de algunas personas es muy fuerte, y hoy no nos queda más que dar vuelta la página rápidamente y preparar todo para el viaje a España, donde estamos seguros que de alguna manera u otra habrán wanderinos en las tribunas alentando”, manifiestan.

Al final, sin embargo, terminan agradeciendo el respaldo gubernamental. “Igualmente agradecemos y reconocemos las gestiones de la Ministra Ducó, que nos consta hizo todo lo posible para tener este evento en Valparaíso”, concluyen.