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    Política

    Kast refuerza su llamado a países americanos a enfrentar en conjunto el crimen organizado

    En una visita exprés por Antofagasta, el Mandatario invitó -tal como lo ha hecho en varias ocasiones- a otros países a trabajar en conjunto contra el crimen organizado.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    msm

    Cerca de las 10.00 horas de este miércoles el Presidente José Antonio Kast arribó a la región de Antofagasta para participar en el “Ejercicio Aéreo Multidominio Salitre V 2026″.

    En la actividad, desarrollada en la base aérea Cerro Moreno, también participaron representantes de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay.

    En el acto, provechando la presencia internacional, el Mandatario entregó una breve alocución en la que reiteró su llamado a enfrentar el crimen organizo en conjunto.

    “Hoy son seis países que se integran y generan este operativo conjunto que apunta precisamente a tener paz. Muchas veces suena como contradictorio. Estamos generando un despliegue militar, aéreo, terrestre, y hablamos de paz”, partió diciendo.

    “Precisamente en un mundo moderno, en un mundo global, hoy día los países vecinos requieren esta integración. No necesariamente porque vayamos a entrar en un conflicto bélico con alguna nación, sino porque han habido fenómenos mundiales que incluso pueden superar la capacidad de un solo Estado, y eso lo hemos visto en algunas naciones con el crimen organizado”, continuó.

    “Por eso, distintos países no hemos organizado, y Chile ha liderado el acuerdo de Santiago, donde hemos convocado a ministros de Defensa, ministros de Seguridad, de los países vecinos, para ver cómo en conjunto enfrentamos esta nueva modalidad, que es el crimen organizado”, agregó.

    “Ustedes saben que no tiene leyes, no respeta fronteras, y tiene un poder económico, en algunos casos similar a la de algunos de los Estados más pequeños. Y eso requiere una coordinación, requiere un trabajo en conjunto”, reforzó.

    El Presidente se mantendrá solo unas horas en la región norteña del país, luego retornará a Santiago. A las 17.30 horas, en la Catedral Metropolitana, participará en la Vigilia de Armas organizada por el Ejército de Chile, instancia que antecede al Juramento a la Bandera y que conmemora el sacrificio de los Héroes del Combate de La Concepción.

    Más sobre:José Antonio KastCrimen organizado

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