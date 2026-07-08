Kast instruye reforzar apoyo a municipios afectados en región de Los Ríos por sistema frontal

El Presidente José Antonio Kast instruyó reforzar el apoyo a las comunas de Valdivia y Corral, que se han visto afectadas por el actual sistema frontal en la zona.

A través de X, el Mandatario dio a conocer que conversó con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien le actualizó sobre la situación de emergencia que hay en la Región de Los Ríos,

Según declaró Kast, las “precipitaciones acumuladas han superado las del año pasado, provocando una mayor afectación por desbordes, principalmente en Corral”.

“Estamos como en agosto del año pasado”: climatólogos advierten fuerte viento en Santiago y las comunas más amenazadas SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

Es por eso que, desde el gobierno siguen monitoreando la evolución del sistema frontal, con especial atención en las tres regiones bajo alerta amarilla, en coordinación con SENAPRED y los equipos regionales.