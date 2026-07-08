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    Nacional

    Corte de Talca fija para la próxima semana audiencia para escuchar a postulantes al cargo de fiscal regional del Maule

    Son nueve los letrados que aspiran a suceder a Julio Contardo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Corte de Apelaciones de Talca fijó para el martes 14 de julio la realización de la audiencia pública en la que se escucharán las propuestas de los y las postulantes al cargo de fiscal regional del Maule.

    Son nueve los letrados que aspiran a suceder a Julio Contardo, que cesará en sus funciones el 3 de septiembre, tras completar ocho años como fiscal regional.

    El Pleno del tribunal de alzada maulino acordó realizar la audiencia pública desde las 12.00 horas para la recepción de los postulantes, los antecedentes presentados por cada uno de ellos y recibir una breve exposición de los oponentes habilitados.

    Al finalizar, el tribunal de alzada conformará una terna para remitirla al fiscal nacional, ángel Valencia, que deberá nombrar al nuevo fiscal regional.

    Los oponentes inscritos en el proceso son:

    • Carlos Ignacio Altermatt Selamé.
    • Cristian Rodrigo Paredes Valenzuela.
    • Francisco Segundo Soto Toro.
    • Marcela Aracelli Moreno Ríos.
    • Pedro Enrique Salgado González.
    • Rodrigo Manuel Medina Jara.
    • Héctor Vidal de la Fuente Bastías.
    • Mauricio Alberto Jorquera Loyola.
    • Rodrigo de Jesús Peña Sepúlveda.

    La audiencia será transmitida por el Canal del Poder Judicial en su web www.poderjudicialtv.cl.

    Más sobre:Poder JudicialFiscalía del MauleÁngel ValenciaCorte de Apelaciones de TalcaMinisterio PúblicoJulio Contardo

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