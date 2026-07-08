SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ministro Rabat detalla las indicaciones que presentarán para el proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

    Tras la aprobación del proyecto en el Senado, el ministro de Justicia explicó esta jornada las seis indicaciones que buscan presentar desde el gobierno.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó esta jornada la aprobación en general que se dio ayer en el Senado al proyecto que busca modificar la ley de responsabilidad penal adolescente para endurecer las penas para los menores de edad que cometen delitos graves.

    Consultado al respecto por Radio Agricultura, el secretario de Estado destacó el “apoyo transversal” que tuvo la iniciativa, ya que se aprobó con 37 votos a favor y 3 en contra.

    En esta línea, Rabat dio a conocer las seis indicaciones que presentarán desde el Ejecutivo, las cuáles, indicó, tienen la finalidad de “reforzar” la ley de responsabilidad penal adolescente.

    “En primer lugar, se van a ampliar un catálogo de penas, que son de delitos muy graves, que cometen menores entre 14 y 16 años para que cumplan esas penas en un régimen cerrado", enumeró.

    En segundo punto, Rabat recordó que hoy día la ley contempla distintos regímenes de penas. Uno son para delitos de cinco años en adelante, y en esos casos el régimen es cerrado, y hay otro espacio entre delitos para una penalidad entre tres años y un día y cinco años.

    “En este segundo espacio el juez tiene tres opciones, una de las cuales es condenar en libertad, y lo que nosotros estamos haciendo es restringir esas tres opciones a solamente dos, que corresponden a cumplir la pena en régimen cerrado porque nos parece que el delito es muy grave”, indicó.

    En la tercera indicación, Rabat señaló que abordarán el tema de la reincidencia. “Y por lo tanto, si un menor comete uno o más delitos, o ha cometido varios en un mismo momento, se va a aplicar una pena mayor a la que actualmente le corresponde”.

    La cuarta indicación tiene que ver con el cumplimiento de penas: cuando el menor cumple 17 años y seis meses y le queda por cumplir una pena que excede los 18 años, explicó, hoy esa pena se está cumpliendo en el mismo centro de detención juvenil, “y nosotros lo que estamos poniendo en la indicación es que esta pena se va a cumplir en una sección especial para jóvenes en los recintos penitenciarios, en las cárceles comunes”.

    Esto, explicó, será en un módulo, en una sección especial que no se contamina con el resto de la población penal, “ni tampoco nos contamina a los jóvenes que quedan en los centros de detención”.

    Y la última indicación que presentarán, explicó el ministro, aborda el tema del historial del joven.

    “Hoy día cuando un joven comete un delito, no quedan -entre comillas- manchados sus papeles. Y, por lo tanto, si ese joven comete luego un delito, siendo adulto, puede alegar lo que se llama un atenuante de responsabilidad penal, que es la irreprochable conducta anterior. Hoy día, la indicación también va a impedir que se configure esa situación", señaló.

    En este sentido, el secretario de Estado manifestó que de todas estas indicaciones que buscan presentar, sobre todo las dos últimas, buscan hacerle frente a los “vacíos del sistema”, en cuanto a que “un joven que cometa un delito grave va, efectivamente, a cumplir una pena en un régimen cerrado. Y no va a poder optar a un régimen de libertad si no está cumplido cierto espacio de la pena”.

    Y, adicionalmente, destacó, cuando ese joven cumple 17 años y 6 meses va a pasar a un recinto penitenciario en una sección especial.

    “Yo quiero relevar la importancia de esto último, porque esto significa, entonces, que voy a evitarla contaminación criminológica”, señaló. “Hoy día sucede que un joven de 15 años puede estar conviviendo con un adulto de 20. Y eso, evidentemente, me produce un choque”.

    Consultado por otra parte sobre si no hay considerado bajar la edad de responsabilidad penal, Rabat señaló que no, ya que “a nosotros nos parece que en los menores de 14 años debemos enfocar el problema desde el punto de vista de la reinserción”.

    Y junto con esto, añadió, “es muy bajo el registro de jóvenes que cometen delitos bajo esa edad”.

    Más sobre:Políticaresponsabilidad penal adolescenteMinisterio de Justicia y Derechos Humanos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump

    Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt

    Kast instruye reforzar apoyo a municipios afectados en región de Los Ríos por sistema frontal

    “Hay aspectos del texto que pueden prestarse a confusión”: Arzola reconoce debilidad en iniciativa que crea vía paralela al SAE

    Corte de Talca fija para la próxima semana audiencia para escuchar a postulantes al cargo de fiscal regional del Maule

    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    Lo más leído

    1.
    Nueva indicación del gobierno tensiona discusión de la megarreforma y provoca retiro de senadores de oposición de la comisión de Medio Ambiente

    Nueva indicación del gobierno tensiona discusión de la megarreforma y provoca retiro de senadores de oposición de la comisión de Medio Ambiente

    2.
    PGU y Ley de 40 Horas aseguradas por 10 años: bancada PPD presenta reforma para “invariabilidad” de derechos sociales

    PGU y Ley de 40 Horas aseguradas por 10 años: bancada PPD presenta reforma para “invariabilidad” de derechos sociales

    3.
    Sala cuna: comisión de Educación del Senado aprueba financiamiento del fondo, aumento de cobertura y la posibilidad de copago

    Sala cuna: comisión de Educación del Senado aprueba financiamiento del fondo, aumento de cobertura y la posibilidad de copago

    4.
    Alcaldesa de Quilicura denuncia escalada de amenazas: “Hay un sujeto con orden de alejamiento porque incluso entró al municipio”

    Alcaldesa de Quilicura denuncia escalada de amenazas: “Hay un sujeto con orden de alejamiento porque incluso entró al municipio”

    5.
    Megarreforma ratifica su votación para el 15 de julio y PS accede a retomar diálogo con presidenta del Senado

    Megarreforma ratifica su votación para el 15 de julio y PS accede a retomar diálogo con presidenta del Senado

    6.
    La tensa comisión política de RN en la que se reforzaron las críticas a republicanos

    La tensa comisión política de RN en la que se reforzaron las críticas a republicanos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Así funciona la red de Metro este miércoles 8 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 8 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, miércoles 8 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 8 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ministro Rabat detalla las indicaciones que presentarán para el proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves
    Chile

    Ministro Rabat detalla las indicaciones que presentarán para el proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

    Kast instruye reforzar apoyo a municipios afectados en región de Los Ríos por sistema frontal

    “Hay aspectos del texto que pueden prestarse a confusión”: Arzola reconoce debilidad en iniciativa que crea vía paralela al SAE

    El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump
    Negocios

    El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump

    IPC anota en junio la segunda variación mensual nula del año: caída del transporte compensa alza de alimentos

    El precio del petróleo se dispara después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    Escándalo en el tenis chileno: IND inicia supervigilancia sobre la Federación por presuntos “clubes de papel”
    El Deportivo

    Escándalo en el tenis chileno: IND inicia supervigilancia sobre la Federación por presuntos “clubes de papel”

    “El país lloró”: el dolor en Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

    La reacción del plantel de Francia a la designación de jueces argentinos para el duelo ante Marruecos en el Mundial

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt
    Cultura y entretención

    Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt

    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730

    Aseguran que Irán invitó a cerca de 400 influencers extranjeros para cubrir el funeral de Jamenei
    Mundo

    Aseguran que Irán invitó a cerca de 400 influencers extranjeros para cubrir el funeral de Jamenei

    Presidente de Irán advierte que la “conducta” de Estados Unidos en el Mundial “sigue su habitual política exterior”

    Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y llama “escoria” y “gente enferma” a sus dirigentes

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+