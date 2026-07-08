Ministro Rabat detalla las indicaciones que presentarán para el proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

El ministro Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó esta jornada la aprobación en general que se dio ayer en el Senado al proyecto que busca modificar la ley de responsabilidad penal adolescente para endurecer las penas para los menores de edad que cometen delitos graves.

Consultado al respecto por Radio Agricultura, el secretario de Estado destacó el “apoyo transversal” que tuvo la iniciativa, ya que se aprobó con 37 votos a favor y 3 en contra.

En esta línea, Rabat dio a conocer las seis indicaciones que presentarán desde el Ejecutivo, las cuáles, indicó, tienen la finalidad de “reforzar” la ley de responsabilidad penal adolescente.

“En primer lugar, se van a ampliar un catálogo de penas, que son de delitos muy graves, que cometen menores entre 14 y 16 años para que cumplan esas penas en un régimen cerrado", enumeró.

En segundo punto, Rabat recordó que hoy día la ley contempla distintos regímenes de penas. Uno son para delitos de cinco años en adelante, y en esos casos el régimen es cerrado, y hay otro espacio entre delitos para una penalidad entre tres años y un día y cinco años.

“En este segundo espacio el juez tiene tres opciones, una de las cuales es condenar en libertad, y lo que nosotros estamos haciendo es restringir esas tres opciones a solamente dos, que corresponden a cumplir la pena en régimen cerrado porque nos parece que el delito es muy grave”, indicó.

En la tercera indicación, Rabat señaló que abordarán el tema de la reincidencia. “Y por lo tanto, si un menor comete uno o más delitos, o ha cometido varios en un mismo momento, se va a aplicar una pena mayor a la que actualmente le corresponde”.

La cuarta indicación tiene que ver con el cumplimiento de penas: cuando el menor cumple 17 años y seis meses y le queda por cumplir una pena que excede los 18 años, explicó, hoy esa pena se está cumpliendo en el mismo centro de detención juvenil, “y nosotros lo que estamos poniendo en la indicación es que esta pena se va a cumplir en una sección especial para jóvenes en los recintos penitenciarios, en las cárceles comunes”.

Esto, explicó, será en un módulo, en una sección especial que no se contamina con el resto de la población penal, “ni tampoco nos contamina a los jóvenes que quedan en los centros de detención”.

Y la última indicación que presentarán, explicó el ministro, aborda el tema del historial del joven.

“Hoy día cuando un joven comete un delito, no quedan -entre comillas- manchados sus papeles. Y, por lo tanto, si ese joven comete luego un delito, siendo adulto, puede alegar lo que se llama un atenuante de responsabilidad penal, que es la irreprochable conducta anterior. Hoy día, la indicación también va a impedir que se configure esa situación", señaló.

En este sentido, el secretario de Estado manifestó que de todas estas indicaciones que buscan presentar, sobre todo las dos últimas, buscan hacerle frente a los “vacíos del sistema”, en cuanto a que “un joven que cometa un delito grave va, efectivamente, a cumplir una pena en un régimen cerrado. Y no va a poder optar a un régimen de libertad si no está cumplido cierto espacio de la pena”.

Y, adicionalmente, destacó, cuando ese joven cumple 17 años y 6 meses va a pasar a un recinto penitenciario en una sección especial.

“Yo quiero relevar la importancia de esto último, porque esto significa, entonces, que voy a evitarla contaminación criminológica”, señaló. “Hoy día sucede que un joven de 15 años puede estar conviviendo con un adulto de 20. Y eso, evidentemente, me produce un choque”.

Consultado por otra parte sobre si no hay considerado bajar la edad de responsabilidad penal, Rabat señaló que no, ya que “a nosotros nos parece que en los menores de 14 años debemos enfocar el problema desde el punto de vista de la reinserción”.

Y junto con esto, añadió, “es muy bajo el registro de jóvenes que cometen delitos bajo esa edad”.