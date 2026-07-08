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    Política

    Republicanos citan a consejo general ampliado con presencia del Presidente Kast

    El evento se desarrollará en la sede del partido, y está contemplado que lleguen ministros y subsecretarios militantes de la colectividad.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    “El sábado 11 de julio viviremos una jornada clave para fortalecer nuestro proyecto político, compartir la visión para los próximos desafíos y seguir consolidando al Partido Republicano”.

    Esa es la invitación que se le ha enviado a la militancia del Partido Republicano, para que participen del consejo general ampliado de la colectividad, que se realizará entre las 8:30 y las 14:00 horas de ese día. El evento se desarrollará en la sede de la tienda, en Presidente Errázuriz 4305, Las Condes.

    Al encuentro, según adelantó El Líbero, llegará José Antonio Kast, quien, pese a que renunció a su militancia al asumir la Presidencia, se mantiene como el principal líder de la colectividad que él mismo fundó.

    También están consideradas otras autoridades de gobierno que forman parte del P. Republicano, como los ministros Martín Arrau (Seguridad) y María Jesús Wulf (Desarrollo Social), además de los subsecretarios y otros personeros, como el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval.

    Kast ya ha tenido algunos acercamientos a la colectividad que él fundó desde que asumió como Presidente. En mayo se reunió con los diputados republicanos en el palacio presidencial de Cerro Castillo. Replicó esa dinámica este martes, en un encuentro del que también participó el comité de senadores.

    Más sobre:PolíticaPresidente KastJosé Antonio KastPartido Republicano

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