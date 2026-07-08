Sala cuna: comisión de Educación del Senado aprueba financiamiento del fondo, aumento de cobertura y la posibilidad de copago

Este martes la comisión de Educación del Senado continuó la votación en particular del proyecto que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes, y crea un fondo solidario de sala cuna, registrando una serie de avances en temas clave.

La instancia fue presidida por el senador Gustavo Sanhueza (UDI) e integrada por la senadora Yasna Provoste (DC) y los senadores Cristián Vial (Ind.), Rojo Edwards (Ind.) y Vlado Mirosevic (PL).

Uno de los primeros puntos del debate, el cual se aprobó por tres votos a favor, uno en contra, y una abstención, fue el mecanismo de financiamiento del fondo de sala cuna.

Así, se definió que será vía cotización de 0,35% a cargo del empleador, lo que será compensado por una reducción de 0,2% de la tasa de cotización de cargo del empleador destinada a las cuentas individuales de cesantía (CIC), y una reducción de 0,15% de la tasa de cotización al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

La fórmula fue destacada positivamente por el senador Edwards, quien señaló que aquí “ el gobierno le dio una buena solución a este problema , se está haciendo sin afectar al mercado laboral que hoy día está tremendamente débil”.

En tanto, Mirosevic justificó su voto de abstención, indicando que “me hubiese gustado una fórmula distinta”.

Por su parte, la senadora Provoste, quien votó en contra, expresó que “el seguro de censantía fue hecho para proteger el riesgo ante el desempleo, no para financiar un derecho educativo de la primera infancia”.

“Entonces usar su arquitectura de recaudación no es una neutralidad de costo como sostiene el Ejecutivo, sino que lo que busca es sustituir un derecho social por otro dentro de los mismos recursos de los trabajadores, sin que el Estado asuma el costo fiscal de lo que significa una nueva prestación permanente”, señaló.

Uno de los puntos más debatidos fue respecto de la continuidad del servicio y los requisitos para recibir el aporte si es que el empleador no pagaba las cotizaciones, ya que, según argumentaron los parlamentarios al Ejecutivo, la sala cuna no puede quedarse sin recursos y tampoco esto es responsabilidad del trabajador.

Límite al copago

En el proyecto también quedó establecido que para acceder al fondo, a las salas cuna se les exigirá tener reconocimiento oficial del Mineduc o autorización de funcionamiento.

Esto, tras aprobarse una indicación del Ejecutivo que modifica el Código del Trabajo para que la cobertura de la ley incluyera a aquellos recintos que cuentan con autorización de funcionamiento.

Junto con esto, también se aprobó la posibilidad de que las salas cuna soliciten un copago.

Al respecto de este punto, el senador Edwards defendió la jornada de ayer lunes esta medida, destacando el derecho de los padres a realizar copagos para elegir centros educativos que les generen mayor confianza para sus hijos. Asimismo, el senador Sanhueza lo calificó como “una herramienta para fomentar la calidad”.

En contraste, los senadores de oposición criticaron la medida, apuntando a que se “discrimina”. La senadora Provoste por su parte, anunció reserva de constitucionalidad apuntando que la Constitución garantiza el derecho de la educación y su acceso.

Informe de la Superintendencia de Pensiones

En la ocasión, los senadores aprobaron también -por 3 votos a favor, uno en contra y una abstención- un artículo nuevo de autoría de la senadora Yasna Provoste, el que indica que “la Superintendencia de Pensiones deberá informar anualmente a las Comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el impacto de la presente modificación en las Cuentas Individuales de Cesantía y en el Fondo de Cesantía Solidario”.

Antes de esto, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, había señalado que, a juicio del Ejecutivo, tal artículo era inadmisible por irrogar gasto, lo que fue descartado por la instancia legislativa, por lo que se procedió a su votación.

Votación sigue este miércoles

Cerca de las 19.50 de este martes, la comisión de Educación del Senado puso fin a su sesión, definiendo continuar con la votación del proyecto la mañana de este miércoles.

Para esa jornada, quedaron pendientes las votaciones de modificaciones a los artículos 203 y 204 del Código del Trabajo, así como los artículos 3, 6 y 14 del proyecto -referidos al “aporte de sala cuna”-, además de la totalidad de los artículos transitorios.