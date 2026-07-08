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    Política

    Megarreforma ratifica su votación para el 15 de julio y PS accede a retomar diálogo con presidenta del Senado

    Pese a que los socialistas habían dado por finalizada la instancia, la titular de la Cámara Alta recalcó que “el diálogo no ha terminado y si tiene que ser una mesa más chica, será una mesa más chica". "Nosotros estamos siempre absolutamente dispuestos al diálogo", dijo, por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC). Sin embargo, en horas de la tarde, los socialistas confirmaron que no abandonarán las conversaciones.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    KARIN POZO

    Una intensa jornada con telefonazos, mensajes y algunas reuniones tuvo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), con el objetivo de mantener vigente las tratativas en torno a la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica.

    Esta iniciativa, que hoy está en manos de las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, en su etapa de votación en particular, en la que se discute artículo por artículo, ya tiene fecha, el miércoles 15 de julio, para ser votada en la sala de la Cámara Alta, hasta su total despacho.

    “Estamos con el reloj corriendo, con los tiempos corriendo, para poder redactar, si es que eso fuera lo necesario, las indicaciones en conjunto, o al menos un protocolo de mejoramiento al proyecto y también para eventualmente agregar cuestiones que son relevantes para los distintos partidos políticos”, dijo la senadora Núñez, quien remarcó que “si hay que quedarse hasta la madrugada esa jornada (del miércoles 15 al jueves 16), así va a ser”.

    Sin embargo, la recta final de tramitación se vio alterada luego de que este lunes el jefe de los senadores PS, Juan Luis Castro, pusiera una bomba al proceso de diálogo, primero, con anunciar que recurrirían al Tribunal Constitucional y, horas después, con declaraciones a El Mercurio dando por muerta la mesa creada a instancias de Núñez.

    Dada la sorpresa que generaron aquellas declaraciones, cerca de las 15 horas del martes, la titular de la Cámara Alta se reunió con el mismo Castro y la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, donde logró desactivar o al menos congelar la revuelta socialista -generada en gran parte por tensiones internas- para mantener las conversaciones.

    Tras el encuentro, Castro insistió en que ya no habrá más encuentros colectivos, pero matizó sus palabras. “La mesa técnica, (creada) gracias a los oficios de la presidenta del Senado, ya expiró. Sin embargo, la conversación con ella, como presidenta de la corporación, sigue permanentemente en el diálogo, porque aquí se dialoga hasta el momento que se vote, y se va a votar el día 15 de julio. Y antes tenemos un proceso de enmiendas”

    Aunque agregó que “nadie está obligado a lo imposible”, recalcó que los socialistas seguirán tratando de “influir” en el curso del megaproyecto, aun cuando volvió a cuestionar la rigidez del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en estas negociaciones.

    Vodanovic, por su parte, ante las consultas si daba por muerta la mesa, prefirió no pronunciarse, dejando aquello en manos de la misma Núñez. “No sé lo que llaman la mesa de diálogo, no sé si va a haber reuniones, tendrían que preguntarle a la presidenta del Senado”, dijo, aunque recalcó que “vamos a seguir dialogando, pensando en que este proyecto se puede mejorar”.

    La presidenta de la Cámara Alta también confirmó que las tratativas continuarán con quien desee participar. “Toda mesa que nace con el ánimo de dialogar, de lograr acuerdos, evidentemente, que nace con mucha vida y se mantiene con mucha vida”, señaló.

    Previamente, antes de la cita con los socialistas, en declaraciones a La Tercera, Núñez había anticipado que “el diálogo no ha terminado, estamos en plenas reuniones, y si tiene que ser una mesa más chica (con la marginación del PS), será una mesa más chica, pero con senadores más allá del oficialismo”.

    “Yo entiendo que el PS esté planteando ir al Tribunal Constitucional, si la invariabilidad se mantiene como está. Pero si la invariabilidad sufre modificaciones y mejoras, debería haber un compromiso de no ir al TC. O sea, si salvamos y resolvemos en la misma ley esa inconstitucionalidad que ellos están viendo, no es necesario que el TC se pronuncie”, añadió Núñez.

    Pacto por invariabilidad

    De hecho, este tema era el principal punto de acuerdo que podría incluir un protocolo entre gobierno y oposición para evitar impugnaciones constitucionales. A cambio, el Ejecutivo estaba abierto a bajar la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, incluir una prima a los inversionistas y regular su supervisión con un organismo externo.

    Por ello, fue sorpresivo que Castro fuera quien anunciara el requerimiento constitucional, ya que había sido parte de las conversaciones.

    Incluso, ayer Vodanovic admitió que incluir ajustes a la invariabilidad a cambio de no ir al TC fue uno de los posibles acuerdos que se conversó en la mesa de diálogo, “pero lo que se habló siempre fue en términos condicionales, hipotéticos... quedamos de consultar con nuestras bancadas, por lo tanto, nunca se cerró ningún tema”.

    El problema es que esta presentación ante TC anunciada por legisladores del PS, si bien era una alternativa que estaba ganando fuerza en sectores más críticos de la megarreforma, tampoco había sido zanjada aún con las otras directivas de la oposición, que se reunirán recién el jueves para acordar un camino.

    En defensa de Castro, algunos en el PS sostienen que ese fue un acuerdo de toda la bancada, a pesar de que en la noche la misma directiva socialista intentó poner paños fríos al anuncio.

    En el caso de la mesa de diálogo, aunque su último encuentro fue el viernes de la semana pasada, en el mismo espacio se había acordado continuar las conversaciones en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, dando tiempo hasta el viernes para que se presentaran indicaciones, idealmente consensuadas entre la oposición y el gobierno, ya que gran parte de las enmiendas por ser ajustes tributarios requieren de patrocinio del Presidente de la República.

    La senadora Yasna Provoste (DC), jefa del Comité Unido (que agrupa a democratacristianos, al PC, al Frente Amplio y a la FREVS), que representa al sector más crítico del megaproyecto, también señaló que las conversaciones siguen y que asistirán cuando sean invitados nuevamente por la presidenta de la Cámara Alta.

    “Si bien es cierto, no hemos sido convocados nuevamente por la mesa, porque ya comenzó el trabajo de las comisiones, yo me imagino que el ánimo de ella es seguir conversando. Nosotros estamos siempre absolutamente dispuestos al diálogo. Creemos que, a través de ese espacio, siempre es posible mejorar las iniciativas que se presentan”, indicó.

    Consultada si creía que las conversaciones ya no dieron resultados en vista de la negativa del ministro de Hacienda a ceder en temas centrales, Provoste agregó que “no diría que esto ha sido un fracaso. Más bien quiero valorar el esfuerzo que ha hecho la presidenta del Senado de buscar un espacio de diálogo, de encuentro. Ahora, claro, la presidenta del Senado ha planteado varias alternativas que el gobierno ha desatendido. Planteó postergar la votación en general, el gobierno le dio un portazo”.

    Y añadió: “Ahora, nosotros valoramos que igual haya logrado que se siente el ministro de Hacienda, pero, la verdad, la disposición con la que se sentó no fue la de negociar, sin embargo, ella (Núñez) sigue haciendo este esfuerzo que a mí me parece valioso”.

    La senadora Loreto Carvajal (PPD), quien participó de las dos reuniones de la mesa convocada por Núñez, señaló que en el Comité Socialismo Democrático tampoco se ha acordado dar por terminadas las conversaciones. “Estamos haciendo el trabajo legislativo que nos convoca a nuestra responsabilidad, presentar las indicaciones para que nuestras propuestas se consignen, se voten y se discutan”, dijo Carvajal, quien junto al senador Ricardo Celis (PPD) se reunieron brevemente con la presidenta del Senado.

    Más sobre:PolíticaLa TerceraPSKastMegaproyectoMegarreformaPaulina NúñezPaulina Vodanovic

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