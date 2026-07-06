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    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    El dispositivo facial de la firma SharkNinja combina tratamientos de luz y frío localizado, con un diseño inspirado en los lentes de esquí y los cascos de realidad virtual. Estará disponible en el mercado chileno a partir de este lunes 6 de julio.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Pocas veces un dispositivo tecnológico de belleza acumula tanto reconocimiento en un margen de tiempo tan breve. Shark CryoGlow, la máscara LED desarrollada por SharkNinja, acaba de confirmar su aterrizaje en Chile tras posicionarse como el dispositivo de skincare número uno en ventas en el mercado estadounidense.

    Su impacto en la industria fue tal que la revista TIME la incluyó en su listado de las mejores invenciones de 2025 dentro de la categoría Beauty.

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Lo que diferencia a este equipo de sus competidores, según destacó la publicación, es la inclusión de placas frías bajo la zona ocular, las cuales están diseñadas para reducir ojeras y desinflamar visiblemente el contorno de los ojos.

    De manera paralela, su sistema de luces LED trabaja en la reducción de imperfecciones, además de reafirmar, suavizar la textura y estimular la producción de colágeno y elastina en el rostro.

    Cómo funciona Shark CryoGlow

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    El núcleo de la CryoGlow es su tecnología iQLED, desarrollada por especialistas en el cuidado de la piel, según el fabricante. El equipo cuenta con 480 fuentes de luz y 160 LEDs tri-wick de alta energía que operan en tres longitudes de onda con funciones diferenciadas.

    Por un lado, la luz roja e infrarroja (de 630 a 830 nanómetros) penetra en las capas profundas de la piel para mejorar la firmeza y suavizar líneas finas mediante la estimulación de colágeno y elastina. Por otro, la luz azul (415 nanómetros) actúa de manera superficial para disminuir las imperfecciones de la piel.

    A diferencia de la mayoría de las máscaras del mercado que limitan su uso a un solo color de luz a la vez, el dispositivo de SharkNinja secuencia las tres longitudes en combinaciones específicas diseñadas para cada objetivo.

    Además, incorpora InstaChill, un sistema de enfriamiento localizado inspirado en la crioterapia. Este mecanismo utiliza dos placas frías con tres niveles de intensidad -regulables a través de un control remoto- que desinflaman bolsas y ojeras desde la primera aplicación. La marca la presenta como la única máscara en América que reúne LED de alta energía, infrarrojo profundo y frío localizado en un mismo aparato.

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    El dispositivo ofrece cuatro modos de tratamiento:

    • Revitalización del contorno de ojos: utiliza el frío de InstaChill mediante dos puntos activos que ayudan a reafirmar, tensar y reducir las ojeras. Es el único modo que entrega resultados instantáneos y puede usarse de forma independiente o junto a cualquier rutina LED.
    • Antiedad: emplea LEDs rojos sumados a luz infrarroja para reducir líneas de expresión, reafirmar la piel y estimular colágeno y elastina. Muestra mejoras visibles en la textura de la piel tras un tratamiento de ocho semanas.
    • Piel limpia y radiante: consiste en un modo de tres fases que mezcla luz azul, roja e infrarroja. Permite una mejora visible de imperfecciones cutáneas en cuatro semanas de uso diario.
    • Mantenimiento: combina luz roja, azul e infrarroja para mantener y aumentar el brillo tras completar un ciclo de ocho semanas. Es ideal como etapa de mantención una vez que se han alcanzado los resultados deseados.

    Reconocimiento transversal

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Más allá de TIME, la publicación Allure la galardonó como la mejor máscara LED en sus Best of Beauty Awards 2025, mientras que sus lectores le otorgaron un premio en la categoría Breakthroughs de los Readers’ Choice Awards 2026. Cosmopolitan, por su parte, le concedió su Holy Grail Beauty Award y el Acne Award 2025, destacándola como la mejor máscara LED para imperfecciones. Asimismo, Woman & Home la coronó en sus Skin Awards 2026.

    El aparato cruzó incluso las fronteras de la belleza tradicional, posicionándose también como un gadget tecnológico y una herramienta de cuidado masculino. La revista GQ la premió como mejor máscara LED en sus Tech Awards 2025, valorando su mezcla de eficacia, precio y sistema de enfriamiento bajo los ojos, mientras que Men’s Health hizo lo propio en los Grooming Awards 2025.

    Disponibilidad y precio en Chile

    La máscara Shark CryoGlow comienza su venta en el país este lunes 6 de julio de 2026. Su precio de lanzamiento es de $349.990. El dispositivo estará disponible a través de las tiendas Falabella y Paris, además de las plataformas de Mercado Libre, Shark Ninja y Vesperstore.

    Cada unidad incluye la máscara de fototerapia equipada con correas ajustables, las almohadillas de enfriamiento para el contorno de ojos, un control remoto con pantalla LCD, un cable de carga USB-C y una bolsa protectora.

    Lee también:

    Más sobre:Shark CryoGlowSharkNinjafototerapia facial máscaraInstaChill enfriamiento localizadomodos de tratamiento LED secuencialesMen’s Health Grooming Awards 2025GQ Tech Awards 2025Cosmopolitan Acne Award 2025Allure Best of Beauty 2025mejor invento TIME 2025 bellezaestimulación de colágeno y elastinareducción de ojeras y bolsascrioterapia placas frías ojosluz azul acnéterapia de luz roja e infrarrojaWellnessBellezaAutocuidadoTecnologíaPrecio ChileMáscaras LEDLa Tercera

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