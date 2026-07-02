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    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    Según Sony, la medida responde a los cambios en los hábitos de consumo de los jugadores, aunque ya genera reparos en la comunidad gamer.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    El avance de la digitalización en la industria de los videojuegos acaba de concretar uno de sus pasos más definitivos. Este miércoles, Sony Interactive Entertainment confirmó a través del blog oficial de PlayStation que la producción de discos físicos para sus consolas tiene una fecha límite: enero de 2028.

    A partir de ese momento, todos los nuevos títulos que lleguen a las plataformas de la marca -como PlayStation 5 y PS5 Pro- se comercializarán de manera exclusiva en formato digital.

    El anuncio, firmado por Sid Shuman, director senior de comunicaciones de contenido de SIE, explica que la decisión responde directamente a las tendencias del mercado actual.

    “A medida que las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento continúan evolucionando hacia lo digital y alejándose de los discos físicos, la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en consolas PlayStation finalizará a partir de enero de 2028”, detalla el comunicado.

    ¿No más juegos físicos?

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    Para la tranquilidad de los coleccionistas y usuarios actuales, la compañía aclaró de inmediato el alcance de la medida. Esta transición no tendrá un efecto retroactivo. Es decir, no afectará a los títulos que ya se hayan publicado ni a aquellos que alcancen a lanzarse en formato de disco antes de la fecha señalada.

    Una vez superado el plazo de enero de 2028, los juegos nuevos solo podrán adquirirse mediante la PlayStation Store o a través de distribuidores autorizados.

    Según Sony, la preferencia por el contenido digital “supera ampliamente a la de los discos físicos”, por lo que califican esta medida como un “paso natural” para alinearse con los hábitos de los jugadores contemporáneos y enfocar sus recursos en la innovación del acceso a los videojuegos.

    Críticas de la comunidad

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    Pese a las justificaciones corporativas de Sony, la noticia generó un escepticismo inmediato en la base de usuarios. En la misma publicación del blog oficial, diversos jugadores expresaron su disconformidad, levantando críticas respecto a los costos de las licencias digitales en consolas frente a los valores manejados en plataformas de PC.

    Entre los reclamos más repetidos destacan la dependencia de una conexión a Internet, los altos precios regionales y, fundamentalmente, la pérdida del sentido de propiedad real y de preservación que otorga el disco físico tradicional (que además permite la reventa).

    Lee también:

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