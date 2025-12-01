SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

VOTA INFORMADO por $1100
    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    Tienes una PS5 y el marketing de Black Friday te canta al oído para dar el salto a la coqueta PlayStation 5 Pro. ¿Vale la pena? En mi opinión no. Y te explico por qué.

    La PS5 Pro está dirigida a un nicho muy específico y los números no mienten: cuesta alrededor de $979.990, un precio de entrada muy alto.

    Encima viene “incompleta” si tienes juegos en físico, ya que la PS5 Pro es una consola puramente digital. Si eres de la vieja escuela y tienes tus juegos en disco -esos que compras baratos o revendes para financiar el vicio- prepárate para soltar otros $125.000 por el lector externo.

    Si bien, el rendimiento de la PS Pro incluye Ray Tracing y reescalado por IA (PSSR), hay letra chica. De entrada, necesitas la pantalla correcta: un televisor 4K de una buena gama. Si no cuentas con una pantalla OLED, 120Hz y VRR, es muy probable que no notes la diferencia visual entre la PS5 Pro y la PlayStation 5 clásica. Es como pagar por una cuenta verificada en Instagram y seguir teniendo un solo like de algún familiar.

    Todo este maquillaje no cambia la esencia, que sigue siendo la misma jugabilidad en ambas consolas, por lo que todavía no es realmente un verdadero upgrade.

    Pro tip para tu PlayStation 5

    Si de verdad quieres sentir que mejoraste tu setup y dar un salto, no cambies la máquina. Cámbiale las tripas. El PRO TIP es hacerte de un SSD para ampliar el almacenamiento de la PS5.

    Un SSD M.2 compatible con PS5 cuesta aproximadamente unos $300.000. Un modelo muy recomendado es el WD Black SN850P de 2TB y PCIe 4.0 con velocidades de lectura de 7.300 MB/s, que supera sobrado los mínimos que pide la consola de Sony (velocidad de lectura de 5.500 MB/s y disipador de calor).

    Al final, terminas con MÁS almacenamiento (la PS5 Pro trae 2TB, en este caso tendrías hasta 4TB), lo que permite una biblioteca de juegos con más espacio para títulos AAA (y de los otros). Y el SSD que compres es tuyo y puedes desmontarlo y usarlo, por ejemplo, en un PC o también venderlo por separado.

    Cómo instalar un SSD en PS5

    Si borrar juegos no entra en tus planes, este SSD de WD Black es para ti: compatible con PS5 y muy fácil de instalar.

    Mira el video con el paso a paso:

