Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
Con videojuegos ocupando cientos de GB, la posibilidad de un SSD se está volviendo una necesidad para no estar borrando títulos. Esta es una opción sólida y acaso “definitiva” para la PS5.
Cada vez son más los videojuegos que ocupan decenas de GB de almacenamiento en consolas como la PlayStation 5. A saber: la saga Call of Duty (208 GB), Fortnite (91 GB), Battlefield 6 (86 GB) o el inminente GTA VI (los rumores en la industria lo sitúan entre 150 GB y más de 200 GB), han vuelto a la capacidad de 4TB como una necesidad para no estar borrando juegos, posicionándolo como una actualización “definitiva” para la consola de Sony.
El Fury Renegade de la firma estadounidense Kingston es un SSD PCIe 4.0 tope de gama muy sólido para gaming y otros usos como el trabajo pesado (edición 3D o de video 4K), con rendimiento y resistencia sobresalientes.
Fabricado en Taiwán, está disponible en hasta 4TB de almacenamiento e incluye además un disipador de calor compatible con PS5 y válido para mantener las temperaturas bajo control en PC de alto rendimiento.
En La Tercera probamos el modelo de 4 TB del SSD. Estas son nuestras primeras impresiones.
Características del Kingston Fury Renegade
|Unidades
|Especificaciones
|Interfaz
|PCle 4.0 x4 NVMe
|Almacenamiento
|1TB, 2TB o 4TB
|Controlador
|Phison E18
|Resistencia
|1TB - 1.0PB, 2TB - 2.0PB, 4TB - 4.0PB
|Dimensiones
|80mm x 23,67mm x 10,5mm
|Peso
|1TB - 32,1g, 2TB-4TB - 34,9g
|Precio Chile
|1TB - $179.990, 2TB - $299.990, 4TB - $389.900
Velocidades del Kingston Fury Renegade 4TB
Vaya por delante que el principal uso para nuestras pruebas fue en una consola PlayStation 5.
Ahí el Kingston Fury Renegade tiene un rendimiento de hasta 7.300 MB/s de lectura y 7.000 MB/s de escritura en el modelo de 4 TB, posicionándolo entre los Gen4 más rápidos.
Para quienes buscan ampliar la capacidad de almacenamiento de la PS5, Sony exige que el SSD M.2 tenga lectura secuencial mínima recomendada de 5.500 MB/s o superior para ser compatible con la ranura interna de la consola, por lo que el Kingston Fury Renegade va sobrado.
Cómo instalar el Kingston Fury Renegade 4TB en la PS5
Para instalar el SSD Kingston Fury Renegade 4TB en una PlayStation 5, el proceso es muy simple y precisa de una única herramienta: un destornillador de cruz.
Luego, deberás seguir estos pasos principales:
- Prepara la consola y área de trabajo: apaga la PS5 y desconecta la toma de corriente. Luego pon la consola sobre una superficie plana y estable.
- Retira la tapa lateral derecha: quita la tapa plástica lateral derecha (es fácil de reconocer porque no lleva el logo de PS). Para esto, desliza la tapa con cuidado desde arriba y levántala para retirarla, sin hacer fuerza brusca.
- Acceso a la ranura M.2: ubica la ranura M.2 para SSD dentro del compartimiento descubierto al quitar la tapa, junto con un tornillo pequeño que asegura la cubierta del slot.
- Prepara el SSD: introduce con cuidado el SSD en el slot M.2 en un ángulo de aproximadamente 30 grados. Luego, fija el SSD con el tornillo. Presiona suavemente el SSD hacia abajo hasta que quede paralelo a la placa y asegura la unidad con el tornillo provisto para el soporte M.2.
- Vuelve a colocar la tapa de la ranura M.2 y la cubierta lateral: coloca la cubierta que protege el compartimento M.2 y vuelve a colocar la tapa lateral derecha hasta que encaje firmemente.
- Enciende la PS5 y formatea el SSD: este es el último paso y el más simple. Debes prender la PS5. El sistema reconocerá el nuevo SSD y pedirá formatearlo para poder usarlo. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso y así poder almacenar juegos y datos en el Kingston Fury Renegade.
Este proceso es estándar para cualquier SSD compatible con PS5, y el Kingston Fury Renegade cumple con las especificaciones oficiales de velocidad y disipación de calor necesarias para su uso seguro en la consola.
Si tienes dudas, este es un video oficial de cómo hacer la sencilla instalación paso a paso:
Para quién es el Kingston Fury Renegade
El Kingston Fury Renegade 4TB es un “tanque” de almacenamiento. Su principal diferenciador no es solo la velocidad, sino su resistencia, que es casi el doble que la de sus competidores directos.
En ese sentido, es ideal para quienes escriben y borran muchos datos, como estaciones de trabajo que consideren proyectos de video 4K/8K y workflows creativos.
También es muy competitivo para usuarios de PlayStation 5 con bibliotecas grandes de juegos AAA modernos que precisan de 4 TB rápidos.
Frente a opciones más caras y una fuerte competencia en el segmento, este SSD se posiciona con un “precio/rendimiento” atractivo dentro del segmento premium Gen4 de gama alta
Ahora, lo que hace brillar a este SSD frente a la competencia, es que ofrece una resistencia de 4.0 PBW (Petabytes Written), lo que significa que podrías escribir 2.190 Gigabytes de datos diarios durante los próximos 5 años antes de alcanzar ese límite teórico de desgaste.
La mayoría de los SSD de gama alta suelen ofrecer entre 2.400 y 3.000 TBW en sus versiones de 4TB. Este Kingston al ser de la línea Renegade tiene una vida útil de escritura muy alta, lo que lo hace fiable a largo plazo y muy superior a la media.
Básicamente, es casi imposible que un usuario normal (incluso un gamer hardcore o un editor de video) “mate” este disco por exceso de escritura antes de que la tecnología quede obsoleta, por lo que es el candidato perfecto para estaciones de trabajo de edición de video, renderizado 3D e incluso para lo que viene ahora mismo: el entrenamiento de inteligencia artificial local, donde se escriben terabytes de datos constantemente.
