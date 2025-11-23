BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Con videojuegos ocupando cientos de GB, la posibilidad de un SSD se está volviendo una necesidad para no estar borrando títulos. Esta es una opción sólida y acaso “definitiva” para la PS5.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Análisis del SSD Kingston Fury Renegade compatible con PS5 Alejandro Jofré / La Tercera

    Cada vez son más los videojuegos que ocupan decenas de GB de almacenamiento en consolas como la PlayStation 5. A saber: la saga Call of Duty (208 GB), Fortnite (91 GB), Battlefield 6 (86 GB) o el inminente GTA VI (los rumores en la industria lo sitúan entre 150 GB y más de 200 GB), han vuelto a la capacidad de 4TB como una necesidad para no estar borrando juegos, posicionándolo como una actualización “definitiva” para la consola de Sony.

    El Fury Renegade de la firma estadounidense Kingston es un SSD PCIe 4.0 tope de gama muy sólido para gaming y otros usos como el trabajo pesado (edición 3D o de video 4K), con rendimiento y resistencia sobresalientes.​

    Fabricado en Taiwán, está disponible en hasta 4TB de almacenamiento e incluye además un disipador de calor compatible con PS5 y válido para mantener las temperaturas bajo control en PC de alto rendimiento.​

    En La Tercera probamos el modelo de 4 TB del SSD. Estas son nuestras primeras impresiones.

    Análisis del SSD Kingston Fury Renegade compatible con PS5 Tendencias / La Tercera

    Características del Kingston Fury Renegade

    UnidadesEspecificaciones
    InterfazPCle 4.0 x4 NVMe
    Almacenamiento1TB, 2TB o 4TB
    ControladorPhison E18
    Resistencia1TB - 1.0PB, 2TB - 2.0PB, 4TB - 4.0PB
    Dimensiones80mm x 23,67mm x 10,5mm
    Peso1TB - 32,1g, 2TB-4TB - 34,9g
    Precio Chile1TB - $179.990, 2TB - $299.990, 4TB - $389.900
    Análisis del SSD Kingston Fury Renegade compatible con PS5 Tendencias / La Tercera

    Velocidades del Kingston Fury Renegade 4TB

    Vaya por delante que el principal uso para nuestras pruebas fue en una consola PlayStation 5.

    Ahí el Kingston Fury Renegade tiene un rendimiento de hasta 7.300 MB/s de lectura y 7.000 MB/s de escritura en el modelo de 4 TB, posicionándolo entre los Gen4 más rápidos.​

    Para quienes buscan ampliar la capacidad de almacenamiento de la PS5, Sony exige que el SSD M.2 tenga lectura secuencial mínima recomendada de 5.500 MB/s o superior para ser compatible con la ranura interna de la consola, por lo que​ el Kingston Fury Renegade va sobrado.

    Análisis del SSD Kingston Fury Renegade compatible con PS5 Alejandro Jofré / La Tercera

    Cómo instalar el Kingston Fury Renegade 4TB en la PS5

    Para instalar el SSD Kingston Fury Renegade 4TB en una PlayStation 5, el proceso es muy simple y precisa de una única herramienta: un destornillador de cruz.

    Luego, deberás seguir estos pasos principales:

    • Prepara la consola y área de trabajo: apaga la PS5 y desconecta la toma de corriente. Luego pon la consola sobre una superficie plana y estable.
    • Retira la tapa lateral derecha: quita la tapa plástica lateral derecha (es fácil de reconocer porque no lleva el logo de PS). Para esto, desliza la tapa con cuidado desde arriba y levántala para retirarla, sin hacer fuerza brusca.​
    • Acceso a la ranura M.2: ubica la ranura M.2 para SSD dentro del compartimiento descubierto al quitar la tapa, junto con un tornillo pequeño que asegura la cubierta del slot.​
    • Prepara el SSD: introduce con cuidado el SSD en el slot M.2 en un ángulo de aproximadamente 30 grados.​ Luego, fija el SSD con el tornillo. Presiona suavemente el SSD hacia abajo hasta que quede paralelo a la placa y asegura la unidad con el tornillo provisto para el soporte M.2.​
    • Vuelve a colocar la tapa de la ranura M.2 y la cubierta lateral: coloca la cubierta que protege el compartimento M.2 y vuelve a colocar la tapa lateral derecha hasta que encaje firmemente.​
    • Enciende la PS5 y formatea el SSD: este es el último paso y el más simple. Debes prender la PS5. El sistema reconocerá el nuevo SSD y pedirá formatearlo para poder usarlo. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso y así poder almacenar juegos y datos en el Kingston Fury Renegade.​
    Análisis del SSD Kingston Fury Renegade compatible con PS5 Alejandro Jofré / La Tercera

    Este proceso es estándar para cualquier SSD compatible con PS5, y el Kingston Fury Renegade cumple con las especificaciones oficiales de velocidad y disipación de calor necesarias para su uso seguro en la consola.

    Si tienes dudas, este es un video oficial de cómo hacer la sencilla instalación paso a paso:

    Para quién es el Kingston Fury Renegade

    El Kingston Fury Renegade 4TB es un “tanque” de almacenamiento. Su principal diferenciador no es solo la velocidad, sino su resistencia, que es casi el doble que la de sus competidores directos.

    En ese sentido, es ideal para quienes escriben y borran muchos datos, como estaciones de trabajo que consideren proyectos de video 4K/8K y workflows creativos.​

    También es muy competitivo para usuarios de PlayStation 5 con bibliotecas grandes de juegos AAA modernos que precisan de 4 TB rápidos.

    Análisis del SSD Kingston Fury Renegade compatible con PS5 Tendencias / La Tercera

    Frente a opciones más caras y una fuerte competencia en el segmento, este SSD se posiciona con un “precio/rendimiento” atractivo dentro del segmento premium Gen4 de gama alta​

    Ahora, lo que hace brillar a este SSD frente a la competencia, es que ofrece una resistencia de 4.0 PBW (Petabytes Written), lo que significa que podrías escribir 2.190 Gigabytes de datos diarios durante los próximos 5 años antes de alcanzar ese límite teórico de desgaste.

    La mayoría de los SSD de gama alta suelen ofrecer entre 2.400 y 3.000 TBW en sus versiones de 4TB. Este Kingston al ser de la línea Renegade tiene una vida útil de escritura muy alta, lo que lo hace fiable a largo plazo y muy superior a la media.

    Básicamente, es casi imposible que un usuario normal (incluso un gamer hardcore o un editor de video) “mate” este disco por exceso de escritura antes de que la tecnología quede obsoleta, por lo que es el candidato perfecto para estaciones de trabajo de edición de video, renderizado 3D e incluso para lo que viene ahora mismo: el entrenamiento de inteligencia artificial local, donde se escriben terabytes de datos constantemente.

    Lee también:

    Más sobre:KingstonKingston Fury RenegadeTecnologíaKingston Fury Renegade 4TBKingston Fury Renegade 1TBKingston Fury Renegade 2TBPlayStation 5SSDAlmacenamientoVideojuegosGamerGamingSSD PCIe 4.0Precio ChileCómo instalar un SSD en la PS5Ingeligencia artificialInteligencia artificial localLa Tercera4.0 PBW

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia

    Armada detalla complejidades en búsqueda de joven argentino desaparecido en La Serena

    Para celebrar sus 50 años: Metro de Santiago realiza intervención artística que recrea su logo con tejidos

    Fiscalía indaga muerte del fotógrafo Iván Konar en Lago Ranco

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago
    Chile

    Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Armada detalla complejidades en búsqueda de joven argentino desaparecido en La Serena

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El desconocido accionista chileno de Abra Group, futuro dueño de Sky Airline

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    El lamento de Manuel Pellegrini tras empate del Betis: “Perdimos dos puntos que debemos recuperar en el derbi”
    El Deportivo

    El lamento de Manuel Pellegrini tras empate del Betis: “Perdimos dos puntos que debemos recuperar en el derbi”

    Diego Parra le da la primera medalla al Team Chile en los Juegos Bolivarianos

    Todo mal para el Betis de Manuel Pellegrini: empata ante un colista y pierde a su gran precio para el derbi ante Sevilla

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio
    Cultura y entretención

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia
    Mundo

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia

    Israel ejecuta primer ataque aéreo en meses contra Beirut: apuntan al jefe de Estado Mayor de Hezbollah

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”