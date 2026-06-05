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    Concretan expulsión de otros 45 inmigrantes en vuelo de la Fuerza Aérea con destino a Colombia y República Dominicana

    Entre los expulsados figuran dos hombres con órdenes de detención en Colombia por delitos graves, como intento de homicidio y abuso sexual de menor.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Expulsión de 45 migrantes con destino a Colombia y República Dominicana.

    Esta tarde, se informó de un nuevo vuelo de expulsión de inmigrantes durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast. En la aeronave de la Fuerza Aérea se deportaron a 45 personas extranjeras procedentes de Colombia y República Dominicana.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que se trata del cuarto vuelo que despega con inmigrantes durante esta administración y que lo hizo desde el Aerupuerto Diego Aracena, de Iquique.

    “Se concretó el cuarto vuelo de expulsión del gobierno del Presidente Kast a través de un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, que abandonó el país con 45 personas expulsadas y con destino a Colombia y República Dominicana”, afirmó la autoridad.

    En su intervención, Pavez destacó “una aceleración” en el proceso de expulsiones y señaló que, sumando a las personas de este vuelo, se han materializado 873 expulsiones durante este año,

    “Equivalen al 70% del total anual del 2025 y que corresponden a más del 90% del primer año de gobierno del (ex) Presidente Gabriel Boric, que dicho sea de paso, a esta altura, es decir, al 3 de junio, no había materializado ningún vuelo de expulsión”, relevó Pavez.

    Perfil criminal de expulsados

    El subsecretario agradeció el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Servicio Nacional de Migraciones por este nuevo vuelo y por la capacidad de ubicar a los expulsados debido al perfil criminal de estos.

    La autoridad ejemplificó con dos casos que mantienen orden de detención vigente en Colombia.

    “En primer lugar, Ricardo Buitrago Osorio, quien registra una orden de detención vigente en Colombia para cumplir condena por el delito de violación sexual a un menor de 14 años y que fue candidato al concejo municipal de Buga, en Colombia”, afirmó.

    También se nombró dentro de los expulsados a Cristian Hernández Roballo, con orden de detención por homicidio frustrado.

    En tanto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señalo que de las 45 personas, 27 de ellas ingresaron al país por pasos no habilitados.

    “También tenemos personas que salieron por tráfico de drogas, robo con intimidación, robo con violencia y algunas receptaciones de vehículos motorizados robados”, detalló Sauerbaum sobre los delitos cometidos por los expulsados.

    Asimismo, detalló que durante este año se han concretado salidas voluntarias de extranjeros, las que cifró en 2.509. “La mayoría personas venezolanas” y “como dato importante, el ingreso clandestino ha disminuido a 8.434 personas durante este año”, señaló.

    A su vez, el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, el prefecto inspector Ernesto León, complementó con la nacionalidad de los expulsados.

    “34 son de nacionalidad colombiana y 11 son dominicanos, y también señalar que las medidas expulsivas con las que se concreta su salida, son 36 medidas administrativas y nueve judiciales”, agregó León.

    Reconducción

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, también destacó que en materia de reconducción se registran 694 casos, lo que es un número menor, considerando que el año pasado el total anual fue de 5.057 personas.

    “Es decir, el objetivo del gobierno de que menos personas ingresen al país por pasos no habilitados y que además, sean eficaz y efectivamente reconducidas, se está cumpliendo”, afirmó el subsecretario.

    Más sobre:GobiernoExpulsiónMigrantesColombiaRepública DominicanaPDI

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