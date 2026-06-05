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    Cuándo llega el primer sistema frontal del invierno que afectará a Santiago y la RM

    Un sistema frontal podría dejar lluvias en Santiago y la Región Metropolitana durante los próximos días. Además, habría una antesala de precipitaciones débiles. Revisa el pronóstico y las zonas afectadas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cuándo llega el primer sistema frontal del invierno que afectará a Santiago y la RM Tendencias / La Tercera

    Tras el reciente pronóstico de los meteorólogos, hay altas expectativas por el primer sistema frontal en invierno que dejaría precipitaciones sobre la Región Metropolitana en los próximos días. Esto, después de varias semanas sin eventos de lluvia.

    Para el resto de esta semana todavía habrá estabilidad, a excepción de algunos sectores que podrían registrar algo de lluvia, antes de la llegada del frente. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas máximas rondarán entre los 15 y 20 °C, y los cielos transitarán entre nublado, cubierto y nubosidad parcial hasta el domingo 7.

    Estos son los próximos episodios de lluvia que afectarán a Santiago y la RM.

    Cuándo llega el primer sistema frontal del invierno que afectará a Santiago y la RM

    Cuándo y dónde habrá lluvia en la Región Metropolitana

    Meteochile todavía no muestra probabilidad de lluvia. Sin embargo, en un último reporte y utilizando el modelo ECMWF, confirmaron que hay probabilidad de precipitaciones para este sábado 6, especialmente hacia la cordillera y precordillera entre la Región de Valparaíso, Región Metropolitana y O’Higgins.

    “La mayor probabilidad aparece en sectores cordilleranos y precordilleranos cercanos a Santiago, Los Andes y Rancagua, donde también se observan nubes y núcleos de precipitación durante la tarde del sábado”, escribieron en la DMC.

    Por su parte, el meteorólogo de Meteored, Javier Hernández, agregó que podrían haber chubascos este viernes, pero solo en los sectores altos de la cordillera y precordillera. También ratificó que un escenario similar ocurriría el sábado 6.

    Sobre este último día de precipitación, coincidió el pronóstico de Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo: el sector sur de la RM, como Paine, Buin y San Bernardo, podría recibir “gotitas ocasionales” durante el sábado.

    Pero serán tan mínimas que no quedarán registros en los pluviómetros. Además, no alcanzarán a llegar al centro de Santiago.

    Cuándo llega el primer sistema frontal del invierno que afectará a Santiago y la RM

    Cuándo llega el sistema frontal a la Región Metropolitana

    Estas lloviznas serían la previa al primer evento de lluvia del invierno meteorológico en la RM, gracias al desplazamiento de un sistema frontal hacia la zona central.

    Todos los modelos meteorológicos apuntan a que el día en que haya una precipitación —cuya intensidad todavía no se sabe con certeza— será el próximo miércoles, 10 de junio.

    Este evento no solo afectaría a la RM, sino también a las regiones cercanas, como Coquimbo y Valparaíso.

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