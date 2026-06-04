CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    La Región Metropolitana enfrentará cambios en el tiempo durante los próximos días. Revisa el pronóstico para Santiago, la probabilidad de lluvia, las temperaturas y qué esperan los meteorólogos para la próxima semana.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días Tendencias / La Tercera

    Los días se ponen cada vez más invernales en la Región Metropolitana. Los árboles casi se quedan sin hojas secas y naranjas, y el cielo se ha mantenido nublado en los últimos días. Pero los próximos días, podría haber un contraste importante en el pronóstico.

    Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), desde este jueves 4 hasta el fin de semana, el cielo variará entre nublado, nubosidad parcial y despejado, por lo que algunos rayos de sol visitarán pronto al Gran Santiago.

    Sin embargo, las temperaturas seguirán rondando los 20 °C. Las mínimas estarán entre los 3 y 10 °C, según el sector, por lo que pueden haber mañanas frías y templadas en gran parte de la región.

    Pero a partir del viernes 5, una vaguada costera podría dejar algo de llovizna y hasta niebla en algunos sectores, especialmente en el poniente. Todo esto, en la antesala de una posible nueva lluvia que afecte a toda la RM.

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días. Foto: ATON.

    Pronóstico: cuándo habrá lluvia en la Región Metropolitana

    Durante los próximos días, la Región Metropolitana tendrá varios cambios en el tiempo: pasarán de nubosidad parcial, nublado y hasta despejado en algunos momentos del día, con temperaturas máximas agradables y mínimas no tan heladas.

    Aunque el modelo de Meteochile no ha mostrado señales de lluvia, otros modelos meteorológicos, como el que utiliza Meteored, muestran algo de probabilidad para este viernes 5: podría caer llovizna débil en la madrugada y mañana en Curacaví y San Pedro.

    “Una vaguada en altura podría generar inestabilidad en la cordillera, sin descartar chubascos débiles en la precordillera, como en el Cajón del Maipo durante el sábado 6”, pronosticó la meteoróloga de la plataforma, Laura Batista.

    El domingo, en cambio, será un día más estable e incluso, el cielo podría despejarse durante la tarde.

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días. Foto: ATON.

    Pero el evento más importante y próximo de lluvia llegaría la próxima semana gracias a un sistema frontal que se desplazará hacia la zona central, según han anunciado distintos meteorólogos. El día clave sería el miércoles 10.

    Según Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, “se esperan precipitaciones en Santiago” que, incluso, podrían desplazarse hacia otras regiones de la zona central, como Coquimbo y Valparaíso.

    Se tendrá más certeza del pronóstico y la intensidad de la lluvia a medida que se acerque el día del evento.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempoTiempo hoyTiempo SantiagoTiempo Región MetropolitanaChilePronósticoPronóstico hoyPronóstico del tiempoPronóstico del climaClimaClima hoyDirección Meteorológica de Chilelluvia miércoles 10sistema frontal zona centralniebla Santiagollovizna RMvaguada costeraclima Santiagopronóstico Región Metropolitanachubascos precordilleralluvia próxima semanamiércoles 10 lluviaMeteochilesistema frontalnubosidad parcialnieblalloviznaSantiagoRegión Metropolitanavaguada en alturafin de semana meteorología RMprecipitacionesNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos

    El oficial de mayor rango del Ejército de Estados Unidos visita por primera vez Venezuela desde la captura de Maduro

    Kim Jong Un asegura que Corea del Norte ha “duplicado con creces” su capacidad de producción nuclear

    Exsubsecretaria Quintana acusa “falta de apoyo comunicacional” del gobierno a exministra Steinert

    Lo más leído

    1.
    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    2.
    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    3.
    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    4.
    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    5.
    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Exsubsecretaria Quintana acusa “falta de apoyo comunicacional” del gobierno a exministra Steinert

    Funcionario de la PDI repele a tiros asalto en Santiago centro: uno de los delincuentes resultó herido

    Casi la mitad de las comunas del Gran Santiago se encuentra modificando sus Planes Reguladores Comunales
    Negocios

    Casi la mitad de las comunas del Gran Santiago se encuentra modificando sus Planes Reguladores Comunales

    El negocio del acero verde que planifican CAP y AZA en 91 hectáreas de Huachipato

    Gobierno busca los votos para elevar deuda: PDG en reflexión y Socialismo Democrático anticipa posible rechazo

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre
    Tendencias

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    Knicks reacciona a tiempo ante Spurs y se queda con la primera de la finales de la NBA
    El Deportivo

    Knicks reacciona a tiempo ante Spurs y se queda con la primera de la finales de la NBA

    La UC y Coquimbo Unido conocen sus horarios: revisa la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores

    Promesa de campaña: Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como DT del Real Madrid si gana las elecciones

    Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?
    Tecnología

    Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos
    Cultura y entretención

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    El oficial de mayor rango del Ejército de Estados Unidos visita por primera vez Venezuela desde la captura de Maduro
    Mundo

    El oficial de mayor rango del Ejército de Estados Unidos visita por primera vez Venezuela desde la captura de Maduro

    Kim Jong Un asegura que Corea del Norte ha “duplicado con creces” su capacidad de producción nuclear

    Dos chilenos arrestados en Missouri acusados de robar casas en diferentes estados de EE.UU.

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno