Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

Los días se ponen cada vez más invernales en la Región Metropolitana. Los árboles casi se quedan sin hojas secas y naranjas, y el cielo se ha mantenido nublado en los últimos días. Pero los próximos días, podría haber un contraste importante en el pronóstico.

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), desde este jueves 4 hasta el fin de semana, el cielo variará entre nublado, nubosidad parcial y despejado , por lo que algunos rayos de sol visitarán pronto al Gran Santiago.

Sin embargo, las temperaturas seguirán rondando los 20 °C. Las mínimas estarán entre los 3 y 10 °C, según el sector, por lo que pueden haber mañanas frías y templadas en gran parte de la región.

Pero a partir del viernes 5, una vaguada costera podría dejar algo de llovizna y hasta niebla en algunos sectores, especialmente en el poniente. Todo esto, en la antesala de una posible nueva lluvia que afecte a toda la RM.

Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días. Foto: ATON.

Pronóstico: cuándo habrá lluvia en la Región Metropolitana

Durante los próximos días, la Región Metropolitana tendrá varios cambios en el tiempo: pasarán de nubosidad parcial, nublado y hasta despejado en algunos momentos del día, con temperaturas máximas agradables y mínimas no tan heladas.

Aunque el modelo de Meteochile no ha mostrado señales de lluvia, otros modelos meteorológicos, como el que utiliza Meteored, muestran algo de probabilidad para este viernes 5: podría caer llovizna débil en la madrugada y mañana en Curacaví y San Pedro .

“Una vaguada en altura podría generar inestabilidad en la cordillera, sin descartar chubascos débiles en la precordillera, como en el Cajón del Maipo durante el sábado 6 ”, pronosticó la meteoróloga de la plataforma, Laura Batista.

El domingo, en cambio, será un día más estable e incluso, el cielo podría despejarse durante la tarde.

Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días. Foto: ATON.

Pero el evento más importante y próximo de lluvia llegaría la próxima semana gracias a un sistema frontal que se desplazará hacia la zona central, según han anunciado distintos meteorólogos. El día clave sería el miércoles 10.

Según Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, “se esperan precipitaciones en Santiago” que, incluso, podrían desplazarse hacia otras regiones de la zona central, como Coquimbo y Valparaíso.

Se tendrá más certeza del pronóstico y la intensidad de la lluvia a medida que se acerque el día del evento.