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    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Lloverá en Santiago y la Región Metropolitana? Revisa qué dice el pronóstico del tiempo, cuándo podrían volver las lluvias a la zona central y qué regiones recibirán precipitaciones esta semana.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central Tendencias / La Tercera

    Una semana entre nubes comenzó este lunes, 1 de junio. La Región Metropolitana despertó con el cielo cubierto y las tonalidades propias del otoño, aunque todavía perdura la duda de cuándo llegará la lluvia, después de un mayo bastante seco.

    También empezó el invierno meteorológico, por lo que la temporada más fría del año se hará sentir cada día más.

    Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esta primera semana del mes en la RM y Santiago, el cielo se mantendrá cubierto de nubes y habrá temperaturas mínimas bastante frías (entre 3 y 8 °C), pero máximas agradables (entre 16 y 20 °C).

    Pero, ¿podría llegar la lluvia?

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central. Foto: ATON.

    Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y Santiago

    Esta semana no hay lluvia pronosticada para Santiago ni el resto de la Región Metropolitana. Serán días nublados, pero secos. Y el mismo panorama se repetirá en otras regiones de la zona central, como O’Higgins y Valparaíso.

    Sin embargo, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, anticipó que la probabilidad de lluvia en la zona central crecerá durante los próximos días: según sus estimaciones, podría llover en Santiago, Valparaíso y Coquimbo durante la próxima semana, entre el miércoles 10 y el sábado 13 de junio.

    Dónde habrá lluvia en Chile esta semana

    No toda la zona central estará exenta de precipitaciones.

    El pronóstico de Meteochile muestra lluvia para la Región del Maule, Ñuble, Biobío, y ya más hacia al sur, en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Esto, por el primer sistema frontal que visitará el país durante junio.

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central Tendencias / La Tercera

    En Maule, habrá lluvia este miércoles 3 en sectores como Constitución, Cauquenes y Parral, que podrían volver a repetirse en la tarde del jueves 4.

    Por su parte, Ñuble (Cobquecura, San Carlos y Chillán) registrará chubascos aislados desde este martes, principalmente hacia la noche, y debiera perdurar hasta finalizar la jornada el miércoles 3. Algo más de precipitaciones caería en la noche del jueves.

    Biobío también tendrá chubascos aislados desde este martes en Concepción, Talcahuano, Lota y Lebu (aquí, acompañado de viento entre 25 y 40 km/h). La precipitación aumentaría su intensidad hacia el miércoles 3, para después ceder cerca de la tarde.

    En La Araucanía también habrá chubascos desde la tarde de este martes hasta la madrugada y mañana del miércoles 3 en Angol, Temuco y Villarrica. En Angol, podría repetirse un episodio de chubascos durante la tarde y noche del jueves 4.

    Mientras tanto, en Los Ríos, habrá chubascos débiles desde este martes 2 en la madrugada, que se convertirán en lluvia hacia la noche en Panguipulli, Valdivia, Río Bueno, La Unión y Lago Ranco. Podría perdurar hasta el miércoles por la mañana.

    Un panorama similar se vivirá en Los Lagos y Aysén. En esta última región, la lluvia puede ser acompañada de viento entre 40 y 60 km/h.

    Por último, Magallanes tendrá este martes 2 y miércoles 3 neblina y llovizna débil, que puede intensificarse hacia la tarde.

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