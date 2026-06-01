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    El jefe del The New York Times critica a las empresas de IA por “robar sin escrúpulos” la información

    Las empresas de inteligencia artificial "roban sin escrúpulos la propiedad intelectual" de los medios de información, lo que desembocará en un mundo con "menos periodistas", advirtió el lunes el máximo responsable del diario estadounidense The New York Times, Arthur Gregg Sulzberger.

    Por 
    France 24
    Arthur Gregg Sulzberger,

    “Nuestra profesión fue demasiado discreta, demasiado pasiva y estuvo demasiado dividida ante los abusos cometidos por las empresas que están provocando la revolución de la inteligencia artificial”, dijo el presidente y director del prestigioso diario The New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, en el 77º encuentro de la Asociación Mundial de Editores de Prensa (WAN-IFRA), en la ciudad francesa de Marsella.

    Las empresas de IA están llevando a cabo “un robo sin escrúpulos de la propiedad intelectual que se produce a una escala sin precedentes”, advirtió.

    En su opinión, estas empresas tienen “un control desmesurado sobre nuestros datos y nuestra atención”, pero “no cumplen con una responsabilidad fundamental que se desprende de ese poder: garantizar al público el acceso a información y noticias fiables”.

    “Los gigantes tecnológicos saquean los sitios de información sin autorización ni compensación. Se reapropian de esos contenidos robados como si fueran sus autores, desviando así la audiencia y los ingresos” de los sitios de información, insistió.

    “Nos encaminamos hacia un futuro en el que habrá cada vez menos periodistas para llevar a cabo el trabajo costoso y difícil que representa el reportaje de investigación”, prosiguió Sulzberger.

    Este congreso, que se celebra hasta el miércoles, tiene lugar en un contexto de preocupación por el modelo económico de la prensa, bajo fuerte presión por la inteligencia artificial y frente a una competencia cada vez mayor de las redes sociales.

    Más sobre:The New York TimesIAArthur Gregg SulzbergerAsociación Mundial de Editores de PrensaWAN-IFRAMarsellaMundo

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