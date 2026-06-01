CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    La última entrega de TT Games reinventa la franquicia de Lego echando mano a una de las historias más conocidas del universo DC Comics: los orígenes de Bruce Wayne, desde su entrenamiento con la Liga de las Sombras hasta la consolidación del mito en Gotham. Eso sí, aderezada el clásico y blanco humor de Lego con guiños a los cómics, las películas de Burton y Nolan, e incluso a la serie animada.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    Han pasado 12 años desde la última vez que vimos a Batman protagonizar su propia aventura en solitario dentro del universo de Lego. Tras el masivo (y a ratos abrumador) Lego Star Wars: The Skywalker Saga, el estudio TT Games tenía un desafío complejo: ¿cómo reinventar una franquicia de la que creíamos haberlo visto todo? La respuesta fue mirar hacia Rocksteady y su legendaria saga Batman: Arkham, para luego pasarlo todo por el filtro del Unreal Engine 5.

    El resultado es Lego Batman: El legado del caballero oscuro, lanzado este pasado 22 de mayo en PlayStation 5 y otras plataformas. Es un gran título de superhéroes que madura la fórmula de los bloques daneses sin perder su esencia inofensiva. En La Tercera lo probamos durante unos días en PS5 y estas son nuestras primeras impresiones.

    Menos personajes, más sustancia

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    Si eres de los que esperaba una plantilla de 300 personajes desbloqueables, te vas a llevar una decepción. TT Games ha tomado una decisión arriesgada pero necesaria: reducir drásticamente el catálogo.

    En El legado del caballero oscuro controlamos únicamente a un elenco de siete personajes principales (Batman, Jim Gordon, Catwoman, Robin, Batgirl, Nightwing y Talia al Ghul). Lejos de ser un defecto, esta restricción es el mayor acierto del juego.

    En entregas anteriores, decenas de personajes se sentían como simples “skins” intercambiables. Aquí, cada miembro de la batifamilia tiene un peso distinto. Catwoman se mueve con una agilidad vertical fundamentada en su látigo, mientras que el Comisionado Gordon depende de coberturas y espuma inmovilizadora.

    Como se ve desde los primeros minutos, el juego recorre los orígenes de Bruce Wayne, desde su entrenamiento con la Liga de las Sombras hasta la consolidación del mito en Gotham. Al centrarse en pocos personajes, la historia (aunque aderezada con el clásico y blanco humor de Lego) logra tener un hilo conductor que homenajea directamente a los cómics, a las películas de Burton y Nolan, e incluso a la serie animada.

    El espíritu de Arkham en plástico y 4K

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    Donde el juego muestra sus cartas es en su jugabilidad. Sobre todo en PlayStation 5, que deja claro que el motor propietario de TT Games quedó en el pasado. El salto a Unreal Engine 5 le viene muy bien a esta versión de Gotham, mezclando elementos realistas de iluminación y lluvia con estructuras puramente hechas de bloques.

    El sistema de combate es más libre con bloqueos, contraataques y, por ejemplo, el uso de batarangs en medio de un combo. Es una versión simplificada del combate de Arkham Asylum, sí, pero funciona perfecto para su público objetivo y resulta genuinamente entretenido para un jugador adulto.

    La conducción de los Batimóviles (el juego base y los DLC incluyen desde el clásico modelo de Adam West hasta el blindado de Batman v Superman) es arcade y veloz. Moverse por Gotham con el gancho y la capa es satisfactorio, aprovechando la carga casi instantánea que permite el SSD de la consola.

    No obstante, el juego no logra alejarse de todos sus vicios. El diseño del mundo abierto vuelve a caer en la trampa de saturar el mapa con íconos, coleccionables y misiones secundarias de relleno que, pasadas unas horas, empiezan a sentirse repetitivas.

    ¿Vale la pena?

    A nivel gráfico, el uso de Unreal Engine 5 entrega una de las Gotham más hermosas que hemos visto, con reflejos y texturas de gran nivel. En PS5 mantiene los 60 cuadros por segundo de forma estable en su modo rendimiento, algo crucial para el nuevo sistema de combate.

    En cuanto a jugabilidad, el sistema freeflow y la reducción de personajes le dan una profundidad inédita a un juego de Lego. Ahora, sí es un título que sufre del “síndrome Ubisoft”: es decir, tiene demasiados coleccionables que no siempre aportan a la diversión.

    Lego Batman: El legado del caballero oscuro representa una evolución inteligente para el estudio desarrollador. A favor de mecánicas más pulidas y un combate con verdadero ritmo, TT Games ha construido una carta de amor a Batman que se sostiene por mérito propio, no solo por la simpatía de los bloques.

    Es un juego que respeta el tiempo del jugador (si decides ignorar el exceso de recados) y que justifica encender la PlayStation 5 para volver a patrullar las calles de Gótica.

    Lee también:

    Más sobre:Lego Batman: El legado del Caballero OscuroVideojuegosTT GamesGothamUnreal Engine 5GamingPlayStation 5LegoBatmanDC ComicsReview Tecnología

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estatuto Laboral para el turismo: subsecretaria Lagos detalla el proyecto que se presentaría a final de mes

    Kast firma proyectos para crear Registro de Vándalos y aumentar deuda fiscal: también oficializa plan de retorno para migrantes irregulares

    Por decreto, sin sanciones y con énfasis en migrantes con arraigo: los detalles del “plan de retorno” anunciado por Kast en su Cuenta Pública

    Corte Suprema ratifica que NotCo podrá seguir usando la palabra milk en sus productos

    Tras Cuenta Pública: se registra manifestación contra Presidente Kast y la megarreforma en Plaza Baquedano

    Reporte de seguridad del gobierno: homicidios disminuyeron la última semana y hubo 11 víctimas

    Lo más leído

    1.
    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    2.
    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Kast firma proyectos para crear Registro de Vándalos y aumentar deuda fiscal: también oficializa plan de retorno para migrantes irregulares
    Chile

    Kast firma proyectos para crear Registro de Vándalos y aumentar deuda fiscal: también oficializa plan de retorno para migrantes irregulares

    Por decreto, sin sanciones y con énfasis en migrantes con arraigo: los detalles del “plan de retorno” anunciado por Kast en su Cuenta Pública

    Tras Cuenta Pública: se registra manifestación contra Presidente Kast y la megarreforma en Plaza Baquedano

    Estatuto Laboral para el turismo: subsecretaria Lagos detalla el proyecto que se presentaría a final de mes
    Negocios

    Estatuto Laboral para el turismo: subsecretaria Lagos detalla el proyecto que se presentaría a final de mes

    Corte Suprema ratifica que NotCo podrá seguir usando la palabra milk en sus productos

    Anthropic abre acceso a su modelo Mythos a la Unión Europea tras meses de negociaciones

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    ¿Qué le dijo? Árbitro revela supuesto insulto que provocó expulsión de Diego Carrasco en victoria de la U ante Concepción
    El Deportivo

    ¿Qué le dijo? Árbitro revela supuesto insulto que provocó expulsión de Diego Carrasco en victoria de la U ante Concepción

    Ministra Natalia Duco aborda la posibilidad del estadio para la U: “Todos los clubes deportivos merecen tenerlo”

    La dura confesión de Lamine Yamal en España: “Tuve miedo de perderme el Mundial”

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K
    Tecnología

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    La canción de los 60 que a Damon Albarn le hubiese gustado componer
    Cultura y entretención

    La canción de los 60 que a Damon Albarn le hubiese gustado componer

    Princesa Alba se presentará en el ciclo inaugural de la Sala Mauri SCD

    Drácula: sound of the shadow llega a Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    El jefe del The New York Times critica a las empresas de IA por “robar sin escrúpulos” la información
    Mundo

    El jefe del The New York Times critica a las empresas de IA por “robar sin escrúpulos” la información

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana

    Las definiciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en su único debate antes del balotaje en Perú

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable