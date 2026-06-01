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    Corte Suprema ratifica que NotCo podrá seguir usando la palabra milk en sus productos

    Esto luego que en mayo el tribunal estableciera que NotCo podía seguir utilizando la marca NotMilk, pero debía retirar la mención a la leche.

    Por 
    Patricia San Juan
    Corte Suprema ratifica que NotCo podrá seguir usando la palabra milk en sus productos. Andres Perez

    En medio de la disputa entre la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval), en el marco de la demanda por competencia desleal del gremio en contra de la empresa The Not Company (NotCo), por el uso de la marca NotMilk, la Corte Suprema ratificó que esta última podrá seguir usando la palabra milk.

    “Habiendo solicitado la parte demandante que se aclare si acaso el término milk se encuentra o no comprendido dentro de aquellos vedados por el resuelvo II de la sentencia de reemplazo dictada con fecha 11 de mayo de 2026 y teniendo presente que el fallo objeto del recurso de aclaración fue adoptado en un procedimiento sobre actos de competencia desleal regulado en la Ley Nº 20.169, y que las reglas y los procedimientos relativos al otorgamiento, validez y vigencia de los derechos de propiedad industrial, incluidas las marcas comerciales, se encuentran regulados en la ley del ramo, se rechaza la petición, sin perjuicio de los derechos que pueda ejercer en la sede correspondiente”, señala el fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema.

    Esto en respuesta al recurso interpuesto por el gremio lechero, luego de que en mayo la Corte Suprema estableciera que NotCo podía seguir utilizando la marca NotMilk, pero debía retirar la mención a la leche en sus productos.

    Es específico la sentencia de mayo ordenó “el cese y la prohibición del uso (sea en el envase del producto denominado con la marca comercial NotMilk, como en material publicitario de dicho producto) de la palabra leche o de cualquier rotulado, distintivo, dibujo o imagen propios de la industria lechera”.

    Dicho fallo concluyó que “quedó acreditado que The Not Company ha difundido hechos o aseveraciones incorrectas e inexactas al designar su elaboración con la palabra milk (que significa “leche” en inglés) siendo este el elemento que más destaca en el envase tetra pack, por tamaño, posición y color, junto a la imagen de una vaca en la parte inferior”.

    También consignó que “el uso de la expresión not, al lado del vocablo milk, y la tarjadura del dibujo del vacuno no logran desvirtuar el mensaje recibido por los consumidores, más aún si consideramos la utilización de frases publicitarias en redes sociales y otros medios de comunicación –es leche pero not, es como la leche, sabe como leche y se cocina como la leche, pero NOT, porque está hecha 100% de plantas, Le sacamos la vaca a la leche, entre otras que buscan provocar una asociación entre la leche de vaca y el brebaje comercializado por la demandada, lo que se ve reforzado con el hecho acreditado de que la mercancía de The NotCo se comercializan en numerosos comercios de gran superficie en los mismos pasillos y góndolas que la leche".

    Disputa

    El gremio sostiene que NotCo comercializa y publicita su producto Not Milk ambiguamente asociándolo a la leche; se cuelga de los rasgos y beneficios de la leche que los consumidores valoran o por el cual la adquieren; y, luego, sin información objetiva y demostrable, denosta a la leche.

    A finales de 2020 surgió la disputa entre NotCo y Aproval, centrada en el producto NotMilk.

    Aproval demandó a NotCo por competencia desleal, argumentando que NotMilk confundía al consumidor y desprestigiaba la leche tradicional de origen animal a través de su publicidad, que incluía una vaca tachada.

    En mayo de 2023, el 1° Juzgado de Letras de Valdivia condenó a NotCo por competencia desleal, prohibiendo el uso de la marca NotMilk y ordenando el cese de productos bajo ese nombre.

    Posteriormente, en 2024 la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la sentencia de primera instancia, rechazando la demanda de competencia desleal de Aproval, al considerar que los hechos alegados no constituían tal delito, lo cual, a su vez, fue revertido por la Corte Suprema en su fallo de mayo.

    .

    Más sobre:Corte SupremaNotCoNotMilkLeche

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