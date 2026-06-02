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    Economista jefe de Itaú y emisión de mayor deuda: “Confirma la presión sobre nuestras finanzas públicas”

    Andrés Pérez afirma que este anuncio era "un escenario que habíamos previsto, dada la debilidad de los ingresos de los últimos meses, aunque es un monto algo mayor".

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Andrés Pérez, economista jefe de Itaú.

    El economista jefe de banco Itaú, Andrés Pérez, analizó las implicancias de envío de un proyecto de ley por parte del gobierno para solicitar autorización para un mayor endeudamiento por hasta US$6.200 millones. Todo esto en el marco de una mayor estrechez fiscal que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha levantado con fuerza durante esta última semana.

    El gobierno anunció el envío de un proyecto de ley para solicitar autorización para un mayor endeudamiento por US$6.200 millones, ¿cómo lo analizas?

    La solicitud por espacio adicional de endeudamiento por US$6,2 mil millones en términos brutos para este año calendario es coherente con las necesidades de financiamiento actualizadas del último Informe de Finanzas Públicas. Era un escenario que habíamos previsto, dada la debilidad de los ingresos de los últimos meses, aunque es un monto algo mayor. Se debe recordar que los activos líquidos en el Tesoro Público hace bastante tiempo se encuentran en niveles críticos, y es prudente recomponerlos gradualmente, aunque sea en base a deuda. Otra alternativa era sacar del FEES, pero claramente conviene guardar esos recursos para otras instancias.

    ¿Es suficiente para hacer frente a los mayores gastos?

    Coyunturalmente, confirma la presión sobre nuestras finanzas públicas, así como la importancia por continuar ajustando el gasto público y que la economía crezca más de forma sostenida. De todas formas, es un argumento más para atenuar los efectos deficitarios de medidas que reduzcan los ingresos de forma permanente. Es muy probable que las mayores necesidades de financiamiento presionen las tasas largas algo al alza, dificultando la recuperación de sectores sensibles al financiamiento de largo plazo, tales como construcción.

    ¿Cómo afecta la evolución de la deuda pública como porcentaje del PIB?

    Lamentablemente, el monto de deuda adicional, en torno a 1,5% del PIB, debería acercarnos al nivel prudente de deuda antes de lo anticipado. Probablemente terminemos con la deuda bruta en torno a 44% del PIB a fines del 2026.

    ¿Qué te pareció el mensaje en lo económico de la cuenta pública?

    Fue un discurso en el cual sincera la realidad de la economía de que el punto de partida bastante más desafiante, pero también reconociendo y reafirmando la importancia del crecimiento económico en los años venideros, justamente para apuntalar la economía y el mercado del trabajo, que ha estado con bastantes holguras.

    Ahora en cuanto a los temas económicos que el Presidente Kast mencionó en la cuenta pública, ¿faltaron medidas de corto plazo considerando que los efectos de la megarreforma no son inmediatos?

    Los fundamentos de inversión privada se mantienen sólidos. De hecho, las distintas encuestas muestran que el catastro de inversión, por ejemplo, se sigue fortaleciendo y en esa línea el crecimiento va a llegar, quizás se va a demorar un poco más de tiempo, pero en esa línea yo creo que, ya aprobando las medidas del proyecto de reconstrucción nacional, debe ser suficiente como para sostener una recuperación más fuerte de la economía, especialmente desde el segundo semestre.

    ¿Recién el segundo semestre podría mostrar mejores cifras la economía?

    Para este año recientemente moderamos nuestra cifra. Nuestra predicción de crecimiento para este año era originalmente 2,1%, pero producto de un punto de partida bastante más débil del esperado revisamos el crecimiento a la baja para este año de 1,5%, pero revisamos el alza de la predicción para el 2027 y ahora estamos proyectando un crecimiento sobre 3% para el 2027.

    ¿No ve necesario que se hubiese anunciado alguna medida de corto plazo, entonces?

    Durante los últimos meses, la economía ha estado afectada negativamente por una sucesión de choques que afectan sectores bien particulares y de manera bien importante la minería. El componente no minero es cierto que ha estado bastante más débil de lo esperado, pero nosotros creemos que es algo más bien puntual y que no refleja una debilidad cíclica mayor que ameritaría una necesidad, un estímulo por el lado de la demanda.

    En la cuenta pública, el Presidente Kast mantiene la meta de terminar creciendo al 4% al final del período de gobierno, ¿lo ve factible?

    Para el próximo año nosotros proyectamos crecimiento algo por encima del 3%, que podría incluso ser más, si es que se reafirma, sí que continúa esta dinámica positiva que hay en la inversión privada. Ahora, crecer en términos estructurales, en términos de potencial, en tendencia, 3% sería un gran logro. Acercarse al 4% como parte del ciclo, sería algo natural, pero con un crecimiento tendencial en torno al 3%.

    Con las medidas que están anunciadas, ¿alcanza?

    Sí, solamente reduciendo el costo del capital por el lado de tributarios, y también por el lado de reducir el costo del capital en la permisología, contribuiría justamente a que la economía logre crecer en torno al 3% en el tiempo. Pero para ello, es clave justamente avanzar en el proyecto que está en el Congreso tal como está. El proyecto avanza en la dirección correcta.

    Más sobre:Deuda PúblicaAndrés Pérez

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