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    Codelco alcanzó en el primer trimestre de 2026 su peor producción de cobre en al menos dos décadas

    La estatal atribuye la baja, principalmente, al accidente en El Teniente. Este "impactó en el resultado productivo que se venía logrando a inicios del año 2025”, dijo la compañía.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    codelco

    La producción de la estatal ha caído año tras año, y este 2026 no es la excepción.

    Codelco informó el viernes pasado que produjo durante el primer trimestre de este año 272 mil toneladas de cobre fino, una caída de 8% frente a 2025, cuando se elaboraron 296 mil toneladas, según reportó la estatal el viernes en su entrega de resultados.

    El ejercicio es el más bajo en al menos dos décadas, hasta el 2000, según los registro públicos de Codelco de producción desglosada.

    Desde el inicio de siglo hasta el 2025, los primeros trimestres de Codelco promediaron una producción en torno a 362 mil toneladas de cobre. La estatal traspasó a la baja la barrera de las 300 mil toneladas recién el 2024 con 295 mil toneladas. Antes, oscilaba por sobre las 340 mil.

    Las razones detrás de la baja, ha explicado Codelco, se deben a menores leyes, situaciones operacionales que dificultan la productividad, y el accidente en El Teniente del año pasado.

    En particular para este primer trimestre, la estatal dijo que “esta menor producción se explica, principalmente, por el evento fatal ocurrido en la mina subterránea de El Teniente el 31 de julio 2025, accidente que impactó en el resultado productivo que se venía logrando a inicios del año 2025”.

    Precisamente, El Teniente produjo 50 mil toneladas durante el primer trimestre, un desplome de 26% frente a las 80 mil toneladas del mismo periodo pasado.

    Zoom a Chuqui, Tomic y Hales

    Esta entrega de resultados es la primera del recién asumido presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, sucesor de Máximo Pacheco, quien dejó la empresa en medio de una auditoría interna que comprobó que se contabilizaron 27 mil toneladas de cobre que no estaban autorizadas.

    Codelco decidió denunciar ante la Fiscalía este caso, el que será dirigido por el fiscal de O’Higgins, Aquiles Cubillos.

    El resultado de la auditoría implicó una corrección en la producción de cobre. Según había informado Codelco, su producción propia ascendió 1.334.445 toneladas métricas finas. A esa cifra se le deben descontar 26.875 toneladas, quedando una nueva producción de 1.307.570 toneladas.

    En diciembre Codelco reportó una producción de 172 mil toneladas de cobre propio, el mejor de la década, cuando entre enero y noviembre había producido en promedio cerca de 105 mil toneladas, según cifras de Cochilco.

    En diciembre la producción de Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales aumentó 47% en relación con noviembre, saltando de 68 mil toneladas de cobre a 100 mil toneladas del metal.

    Este primer trimestre de 2026, la producción de Chuqui llegó a 44 mil toneladas, una caída de 10% frente al mismo plazo del año pasado. Esto se debió, según la compañía, “a consecuencia del cambio de estrategia de alimentación a la planta concentradora, aumentando la participación de minerales de Radomiro Tomic, y además por la baja disponibilidad en planta y dificultades operacionales en la planta de filtros”.

    El cobre elaborado desde Tomic llegó a 72 mil toneladas el primer cuarto del año, un incremento de 12%, debido a “la mayor ley en minerales oxidados, junto con, el mayor envío de sulfuros a la concentradora de Chuquicamata”, dijo Codelco.

    Por su lado, la división Hales presentó una producción de 27 mil toneladas, una baja de 18%, cuando a marzo del 2025 se registraron 33 mil toneladas. “Se explica por el adelanto y agotamiento de las leyes en fase 8”, sostuvo la estatal.

    Más sobre:CodelcoProducción de cobreAuditoría de producciónMineríaBernardo Fontaine

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