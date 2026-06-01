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    Kast anuncia Plan de Intervención Barrial enfocado en “50 barrios críticos”

    En su primera Cuenta Pública el mandatario sostuvo que "en esos 50 barrios críticos vamos a mostrar la verdadera potencia y la fuerza del Estado".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Durante la mañana de este lunes, en el marco de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció un Plan de Intervención Barrial destinado a reforzar la presencia del Estado en lugares afectados por la delincuencia y el crimen organizado.

    En la ocasión, Kast destacó operativos realizados en lugares como Cerro Chuño, Cartagena y la Chimba, añadiendo que “vamos a ir recuperando cada uno de estos territorios, pero también vamos a impedir que se los vuelvan a tomar”.

    Según detalló el mandatario, “en las próximas semanas vamos a desplegar un plan de intervención barrial intensivo, que articulará las capacidades del Estado en inicialmente 50 barrios críticos”.

    “En esos 50 barrios críticos vamos a mostrar la verdadera potencia y la fuerza del Estado”, mencionó, a la vez que apuntó que “una vez que vayamos recuperando un barrio, vamos a ir por el otro. En cada uno de esos barrios habrá un copamiento policial dirigido concretamente, habrán patrullajes preventivos y operativos focalizados contra los mercados ilícitos y contra el crimen organizado”, agregó.

    Finalmente, Kast apuntó que “la mano cambió, y eso se va a ir notando día a día. El crimen organizado no tiene espacio en Chile”, enfatizando que “la seguridad no se decreta en un papel. La seguridad se construye barrio a barrio, calle a calle, con presencia, con tecnología, y con resultados medibles, que es algo a lo que también nos comprometemos”.

    Más sobre:Cuenta PúblicaJosé Antonio KastPlan de Intervención Barrial

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