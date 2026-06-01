Kast anuncia Plan de Intervención Barrial enfocado en “50 barrios críticos”

Durante la mañana de este lunes, en el marco de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció un Plan de Intervención Barrial destinado a reforzar la presencia del Estado en lugares afectados por la delincuencia y el crimen organizado.

En la ocasión, Kast destacó operativos realizados en lugares como Cerro Chuño, Cartagena y la Chimba, añadiendo que “vamos a ir recuperando cada uno de estos territorios, pero también vamos a impedir que se los vuelvan a tomar”.

Según detalló el mandatario, “en las próximas semanas vamos a desplegar un plan de intervención barrial intensivo, que articulará las capacidades del Estado en inicialmente 50 barrios críticos”.

“En esos 50 barrios críticos vamos a mostrar la verdadera potencia y la fuerza del Estado”, mencionó, a la vez que apuntó que “una vez que vayamos recuperando un barrio, vamos a ir por el otro. En cada uno de esos barrios habrá un copamiento policial dirigido concretamente, habrán patrullajes preventivos y operativos focalizados contra los mercados ilícitos y contra el crimen organizado”, agregó.

Finalmente, Kast apuntó que “la mano cambió, y eso se va a ir notando día a día. El crimen organizado no tiene espacio en Chile”, enfatizando que “la seguridad no se decreta en un papel. La seguridad se construye barrio a barrio, calle a calle, con presencia, con tecnología, y con resultados medibles, que es algo a lo que también nos comprometemos”.