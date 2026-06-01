Kast dice que en los últimos cinco años más de 4.500 carabineros se han retirado: verdadero ✅

El Presidente José Antonio Kast dedicó varias palabras de su primera Cuenta Pública para subrayar en el apoyo que tendrán las policías en lo que será su administración.

Pero no se quedó ahí. Aprovechó esa línea para deslizar una crítica a la administración anterior, del expresidente Gabriel Boric, señalando que se les había quitado apoyo.

“Los chilenos claman por más fuerzas policiales, pero debemos recordar que Carabineros fue víctima de una campaña de desprestigio que, en cinco años, causó el retiro de más de 4.500 funcionarios . Ser Carabinero ya es una tarea difícil. Sin respaldo político, es más arduo aún. Y sin apoyo ciudadano, resulta prácticamente imposible”, dijo el Jefe de Estado.

La Tercera revisó el dato de carabineros retirados en los últimos años con las cifras oficiales de Carabineros que maneja el gobierno. En efecto “los retiros dan cuenta de -4.600 en orden y seguridad y en -450 en formación”. Los años analizados de ese informe son de 2019 al 2026. Eso sí, no es posible comprobar que dichos retiros tengan relación con la causa que Kast afirma como “una campaña de desprestigio”.

“ Y ese reconocimiento, que durante años se les negó, este gobierno se los devuelve, con todas sus letras y sin ninguna ambigüedad . Quiero honrar especialmente a los mártires de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile“, agregó el Jefe de Estado en su alocución.

Las cifras de Carabineros hacen una proyección de que “si no se hacen ajustes, la baja puede ser de hasta -900 por año, pudiendo llegar al 2030 a 34.000 PNI de orden y seguridad, es decir haber perdido 10 mil carabineros”.

Mejoras para Carabineros

Buscando evitar esos retiros, dijo Kast, enviará un proyecto de ley con una serie de mejoras para los policías uniformados. Entre ellas, mejoras salariales. “A los jóvenes, que sueñan con servir a la Patria vistiendo el uniforme verde, les decimos que los estamos esperando, con mejores condiciones, mejor formación y una carrera a la altura de esa vocación de servicio”, partió diciendo.

“En las próximas semanas, ingresaremos un proyecto de ley, para mejorar las condiciones y estipendios de los alumnos Carabineros, y asimismo, propondremos incorporar una asignación trimestral, que mejore las remuneraciones de nuestros policías, desplegados en barrios y calles de nuestras ciudades”, agregó.