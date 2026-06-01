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    Kast anuncia indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal: serán ingresadas el 15 de junio

    En el marco de su primera Cuenta Pública, el mandatario sostuvo que "vamos a impulsar un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal, con gradualidad, con responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera de esto”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast, en el marco de su primera Cuenta Pública, anunció que el próximo 15 de junio el Gobierno ingresará indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal.

    En su discurso en el Congreso Nacional, es que el mandatario afirmó que con esto se busca “poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile”, aunque añadiendo que "hay que hacerlo con responsabilidad" .

    En la ocasión, Kast detalló que la iniciativa será implementada de manera gradual, destacando que el objetivo es avanzar hacia un sistema de sala cuna universal sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas.

    “Vamos a impulsar un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal, con gradualidad, con responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera de esto”, mencionó.

    Asimismo, Kast señaló que “esto tiene que ser una propuesta seria, responsable, que permita avanzar en fortalecer la participación laboral femenina, en lograr la conciliación entre el trabajo y los cuidados, y enfrentar uno de los grandes desafíos que enfrentamos hoy día como es la demografía”.

    En la misma línea, Kast expresó que “una madre, para poder trabajar, tiene que tener la tranquilidad, tiene que tener la certeza de que su hijo va a estar bien cuidado, de que la persona a la cual le encarga el cuidado de su hijo, lo va a hacer bien”.

    “Esto es una responsabilidad que también le afecta al Estado, es una responsabilidad compartida entre la familia y el Estado. Y en eso vamos a avanzar, vamos a avanzar con fuerza, con responsabilidad, y cuidando que esto sea permanente en el tiempo”, cerró el mandatario.

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