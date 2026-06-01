Escritora mexicana Valeria Luiselli regresa a Chile con su esperada nueva novela “Principio, medio, fin”
La autora presentará su primera novela en siete años en Santiago entre el 15 y el 17 de junio, invitada por la Cátedra Abierta UDP en Homenaje a Roberto Bolaño. El volumen es publicado por la casa editorial Feltrinelli, que inaugura su catálogo en castellano.
Siete años después del gran éxito de Desierto sonoro, Valeria Luiselli vuelve a Chile para presentar Principio, medio, fin (Feltrinelli Editores), su nueva novela que ya ha sido elogiada por autores como Enrique Vila-Matas y Samanta Schweblin.
La escritora mexicana estará en Santiago entre el 15 y el 17 de junio y participará en dos actividades abiertas al público:
- Martes 16 de junio, 11:30 h
Conversación con la escritora Macarena García Moggia en el marco de la Cátedra Abierta UDP en Homenaje a Roberto Bolaño.
Lugar: Estudio de TV, Facultad de Comunicación y Letras UDP (Vergara 240, piso -1).
- Miércoles 17 de junio, 18:30 h
Presentación de Principio, medio, fin en conversación con la escritora Alia Trabucco Zerán.
Lugar: Librería del GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227).
Principio, medio, fin narra el viaje de una madre y su hija adolescente a Sicilia en un verano marcado por vientos impredecibles, tormentas repentinas y la amenaza de un volcán en erupción. Tras un divorcio difícil, la madre busca un nuevo comienzo con equipaje ligero y la voluntad de dejar que las cosas encuentren su lugar.
A través de esta travesía, las protagonistas exploran el tiempo, los orígenes familiares, míticos y geológicos, conectando generaciones —nietas y abuelas—, mitos y piedras, escritura y memoria. La novela es, según sus lectores, una obra cálida, centelleante y poética, una declaración de amor a la imaginación como fuerza que da sentido a la existencia.
Con este volumen, además de una edición del clásico El doctor Shivago, la casa editorial italiana Feltrinelli, que inaugura su catálogo en castellano.
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