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    Por éxito de venta Manuel García agrega otras 4 ciudades para su gira durante julio

    El trovador ariqueño agotó las entradas para sus conciertos en Rancagua, Viña del Mar, Antofagasta y para su segunda noche en la Gran Sala Sinfónica Nacional del 5 de septiembre lo que provocó agregar una tercera función en la sala capitalina. Además en los próximos días tendrá presentaciones con su espectáculo “Pánico” +banda en La Serena y Copiapó sumando para julio Temuco, Valdivia, Los Ángeles y Curicó.

    Por 
    Equipo de Culto
    Foto: Pablo Vásquez Rocha/La Tercera.

    La exitosa celebración de los 20 años del disco “Pánico” llega a su última etapa con nuevos conciertos en algunos de los principales recintos en regiones y que ya visitó como solista durante el último año, show renovado con banda -un sexteto de músicos- que durante junio estará en La Serena, Antofagasta (entradas agotadas) y Copiapó en la última etapa de su exitosa gira que superó los 70 conciertos entre Chile y el extranjero. Además debido a la alta demanda de sus seguidores en julio volverá a Temuco (Teatro Municipal), Valdivia (Teatro Regional Cervantes), Los Ángeles (Teatro Municipal) y Curicó (Teatro Provincial).

    Una conmemoración dedicada a uno de los mejores discos chilenos del siglo XXI que también ha sido acompañada de una nueva versión del álbum “Pánico VMG” grabada bajo su propio sello. Trabajo del que se desprendieron canciones fundamentales de su repertorio como “El viejo comunista”, “Tu ventana”, “Hablar de ti” o “La danza de las libélulas” convertidos en himnos de la trova chilena.

    Y en su concierto el músico también incluye otros momentos destacados de su discografía como “La gran capital”, “Témpera”, “Medusa” y también incluye canciones de algunos de sus referentes como Silvio Rodríguez y Víctor Jara. Un espectáculo que combina la sensibilidad social, poesía y el canto de raíz popular.

    Su gira tendrá un cierre estelar con tres fechas en la Gran Sala Sinfónica Nacional -como el primer músico popular en el recinto- los días jueves 3, sábado 5 (agotado) y 10 de septiembre. Un espectáculo especial al que junto a la banda se incorporará un ensamble de músicos sinfónicos. Y las entradas están disponibles en Ticketplus.

    También Manuel García prepara lo que será la publicación de un nuevo álbum para este 2026, sucesor de “La jaula de los sueños olvidados” (2024) premiado con el Pulsar a Mejor Cantautor. Su undécimo disco de canciones originales fue grabado y producido en los Estudios Ojalá, propiedad de Silvio Rodríguez en La Habana, y que adelantó la primera canción del álbum “POR EL CAMINO (al Aprendiz)”.

    En paralelo el músico acaba de estrenar “Deja la vida volar”  de Víctor Jara para la versión televisiva de la novela de Isabel Allende “La Casa de los Espíritus” que ya se puede ver en Amazon Prime. Una banda de sonido en que el trovador ariqueño incluyó también entregó dos autorías inéditas de García “Blancaluna” (interpretada por NIKOKONT) y “Himno del pueblo” (en voz de Angelo Pierattini). 

    GIRAL FINAL PÁNICO +banda

    05 Junio - Teatro Vive Centenario, La Serena Portal Tickets

    06 Junio - Teatro Municipal, Antofagasta (AGOTADO)

    07 Junio - Hotel Antay, Copiapó Portal Tickets

    08 Julio - Teatro Municipal, Temuco Portal Tickets

    09 Julio - Teatro Regional Cervantes, Valdivia Passline

    10 Julio - Teatro Municipal, Los Ángeles Portal Tickets

    11 Julio - Teatro Provincial, Curicó Portal Tickets

    03 Septiembre - Gran Sala Sinfónica Nacional, Santiago Ticketplus

    05 Septiembre - Gran Sala Sinfónica Nacional, Santiago (AGOTADO)

    10 Septiembre - Gran Sala Sinfónica Nacional, Santiago Ticketplus

    Más sobre:MúsicaManuel GarcíaMúsica Culto

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