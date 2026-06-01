Incautan más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Ollagüe

Gracias al trabajo entre el Servicio Nacional de Aduanas, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Calama, Fuerza de Tarea Fronteriza y Brigada Antinarcóticos de la PDI, bajo dirección de la Fiscalía de Calama, las autoridades lograron la incautación de 458 kilos 60 gramos de cannabis que eran transportados ocultos al interior de un camión cisterna que ingresaba al país por el complejo fronterizo Ollagüe.

Según detallaron, el procedimiento se llevó a cabo cuando funcionarios de la Aduana de Antofagasta en el complejo fronterizo Ollagüe detectaron irregularidades en un camión cisterna de matrícula boliviana para transporte de combustible que declaraba circular vacío.

Utilizando un equipo escáner portátil, los funcionarios confirmaron anomalías en el contenido, las que confirmaron al ingresar al estanque del camión y encontrar bolsas con mercancías desconocidas.

Los antecedentes fueron informados al Ministerio Público, disponiéndose posteriormente la concurrencia de detectives de la Brigada Antinarcóticos Calama para la adopción del procedimiento especializado y el desarrollo de las diligencias investigativas correspondientes.

Con apoyo de la Fuerza de Tarea Frontera, los detectives establecieron la existencia de 44 paquetes contenedores de cannabis ocultos en la estructura del vehículo, logrando la incautación de 458 kilos 60 gramos de la sustancia ilícita.

Como resultado de las diligencias fue detenido el conductor del camión, un ciudadano boliviano mayor de edad, quien mantenía situación migratoria regular en el país y no registraba antecedentes policiales ni órdenes pendientes.

Al respecto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la incautación, afirmando que “demuestra que la institucionalidad del Estado se está ejerciendo en esta región, porque cada vez que circulan flujos de mercancía ilícita, independiente del tipo de droga que sea, lo que se está ofendiendo es la soberanía de nuestro país, y lo que están haciendo las instituciones aquí presentes es proteger la soberanía y la seguridad nacional”.

El persecutor agregó que, más allá de esta incautación en particular, lo que debe examinarse es la “aceleración” que está registrando el decomiso de drogas en la región.

Asimismo, reiteró que desde octubre de 2023 se han incautado 102 toneladas de drogas, con un promedio de 105 kilos diarios; pero si se mira solo el año 2026 la cifra sobrepasa las 36 toneladas, con un promedio de 245 kilos diarios.

Asimismo, el director regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero, valoró el trabajo de fiscalización realizado por los funcionarios apostados en el Complejo Fronterizo Ollagüe.

“La labor de nuestros fiscalizadores identificó esta carga de droga antes de que ingresara al territorio nacional, lo que permitió desencadenar los procesos investigativos instruidos por la Fiscalía y desarrollados por la Policía de Investigaciones”, afirmó.