CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cómo operará el Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente Kast en la Cuenta Pública

    Durante su primera alocución ante el Congreso, el Mandatario anunció que las personas que se sumen a este registro, tras haber cometido un delito o incivilidad, no podrán recibir beneficios sociales como la PGU o la gratuidad en la educación.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Fue durante la Cuenta Pública, al inicio del apartado de seguridad, que el Presidente José Antonio Kast anunció una de las principales medidas respecto a la materia: el Registro Único de Vándalos e Incivilidades (RUV).

    Según afirmó el Mandatario, en materia de seguridad “no basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también, proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”.

    Tras este preámbulo, el Presidente Kast anunció que en los próximos días “ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades”.

    La iniciativa, que será ingresada por parte del Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad e Interior corresponderá a un registro en el cual se ingresará a ciertas personas condenadas que hayan cometido ciertos delitos. El estar incluidos en ese listado, se impedirá que dichos condenados puedan obtener beneficios sociales.

    “Este registro, permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos (...) quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”, aseguró Kast.

    El nuevo RUV seguiría la misma lógica, por ejemplo, del Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad, el que lleva el listado de aquellas personas condenados por delitos de connotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, lo que impide -tal y como lo dice su nombre-, trabajar en ciertas áreas.

    En el mismo sentido, el mecanismo también se parece al del Registro de Deudores de Pensión de Alimentos, donde aquellos progenitores que no cumplan con dicha obligación quedan imposibilitados realizar una serie de trámites en el Estado, como la renovación de licencias de conducir o del pasaporte.

    El otro apartado

    Si bien Kast apuntó, inicialmente, a que quienes cometan ciertos delitos perderían un catálogo de beneficios sociales, el mismo registro también contempla el ingreso de personas que no necesariamente cometieron delitos, pero sí “incivilidades”, es decir, faltas.

    En ese apartado, por ejemplo, se considera a quienes realicen rayados, rompan inmobiliario público, consuman alcohol o drogas en la vía pública, entre otros hechos de esas características.

    Estas personas, según aseguró el propio Mandatario, igualmente perderán beneficios sociales, aunque de menor grado.

    Pobladores levantan barricadas para evitar el desalojo de los terrenos en la toma Unión Sin Fronteras. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile

    Dicho apartado ya había sido anunciado por la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, en entrevista con La Tercera. Según aseguró en esa ocasión la autoridad, “queremos trabajar en eso para que también la gente, desde el punto de vista también moral, así como le estamos entregando la información transparente para que sepa cuál es la realidad que vive, también queremos que esas mismas personas puedan ir de alguna manera percibiendo que desde el Estado también se está trabajando en esto que es esa sensación de riesgo permanente cuando yo me veo en una situación de desorden o incivilidad”.

    Respecto a su regulación, Quintana afirmó que aquello se concretaría “por la vía municipal. Nosotros queremos que, ojalá, esto quede más bien radicado en los juzgados de policía local. Queremos devolverle a las municipalidades su propio control. Entonces con esta ley, la idea es reconocer que es un problema que también genera mucha molestia en la población. Va mucho más por la vía de la sanción más bien reglamentaria o infraccional que penal. No es la idea meter presa a la gente”.

    El piloto de Independencia

    Un mes antes de asumir en el gobierno, la entonces nominada a ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, visitó la Municipalidad de Independencia. En esa actividad, la primera de la ahora exministra, la repartición municipal encabezada por el alcalde Agustín Iglesia (Ind.) lanzó el plan “Cero Incivilidades”, el cual consideraba un registro de incivilidades.

    Steinert, si bien no anunció dicha medida, sí se trascendió que era parte de las posibles medidas que la entrante administración podría incorporar.

    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    En el caso de Independencia, la iniciativa busca multar y hasta quitar beneficios municipales a aquellas personas que cometan faltas como orinar en la calle, consumir alcohol en la vía pública o cualquier tipo de hecho que aumente la inseguridad en la comuna. Dichas medidas se pueden aplicar, ya sea de manera temporal, como permanente.

    Si bien el RUV no formaba parte del programa de gobierno de Kast durante la campaña, igual dicho compendio sí consideraba, en uno de sus ejes, el revertir las incivilidade3s.

    Más sobre:SeguridadMinisterio de SeguridadRegistro de Vándalos e Incivilidades

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF modifica la normativa que regula el Sistema de Finanzas Abiertas e incorpora anexo técnico

    Las imágenes que marcan la Cuenta Pública de Kast: de Cerro Castillo al Congreso

    Minutos a solas con Kast, un senador con audífonos y una ausencia dramática: lo que no se vio de la Cuenta Pública

    Más de 20 mil nuevas plazas: Kast anuncia Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria

    Alerta de conflicto de interés: director de los SLEP organizó jornada en su extrabajo y la canceló tras avisos de ilegalidad

    Entre bandidos y una epidemia: historia de la primera cuenta pública (y sus olvidados antecedentes)

    Lo más leído

    1.
    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    2.
    Van 21 seremis fuera del gobierno: renuncia titular de Transportes de Aysén tras polémica por detención de su esposo

    Van 21 seremis fuera del gobierno: renuncia titular de Transportes de Aysén tras polémica por detención de su esposo

    3.
    Kast anuncia Plan de Intervención Barrial enfocado en “50 barrios críticos”

    Kast anuncia Plan de Intervención Barrial enfocado en “50 barrios críticos”

    4.
    Kast dice que en los últimos cinco años más de 4.500 carabineros se han retirado: verdadero ✅

    Kast dice que en los últimos cinco años más de 4.500 carabineros se han retirado: verdadero ✅

    5.
    Gloria Ana Chevesich: “El pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones”

    Gloria Ana Chevesich: “El pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones”

    6.
    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Las imágenes que marcan la Cuenta Pública de Kast: de Cerro Castillo al Congreso
    Chile

    Las imágenes que marcan la Cuenta Pública de Kast: de Cerro Castillo al Congreso

    Minutos a solas con Kast, un senador con audífonos y una ausencia dramática: lo que no se vio de la Cuenta Pública

    Más de 20 mil nuevas plazas: Kast anuncia Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria

    Kast insiste en llamado a aprobar la megarreforma y confirma meta de crecer al 4% al final de su gobierno
    Negocios

    Kast insiste en llamado a aprobar la megarreforma y confirma meta de crecer al 4% al final de su gobierno

    CMF modifica la normativa que regula el Sistema de Finanzas Abiertas e incorpora anexo técnico

    Kast afirma que el déficit fiscal estructural 2025 es más del doble del proyectado por el gobierno de Boric: verdadero ✅

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos
    Tendencias

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    Alejandro Tabilo sucumbe ante la solidez de Felix Auger-Aliassime y se despide en octavos de final de Roland Garros
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo sucumbe ante la solidez de Felix Auger-Aliassime y se despide en octavos de final de Roland Garros

    La sinceridad de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Cambio todo el dinero que gané acá por ser campeón del mundo”

    El impresionante ascenso de Joaquín Niemann en el ranking mundial tras su triunfo en el LIV Golf de Corea del Sur

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)
    Tecnología

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Entre bandidos y una epidemia: historia de la primera cuenta pública (y sus olvidados antecedentes)
    Cultura y entretención

    Entre bandidos y una epidemia: historia de la primera cuenta pública (y sus olvidados antecedentes)

    Fito Páez estrena el video oficial de “Las fuerzas armadas del amor” : velo aquí

    Def Leppard regresa a Chile con Extreme como invitado

    Las definiciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en su único debate antes del balotaje en Perú
    Mundo

    Las definiciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en su único debate antes del balotaje en Perú

    Irán suspende las conversaciones con EE.UU. en protesta por los ataques israelíes contra Líbano y eleva tensión en Medio Oriente

    Mundial 2026 y brote de ébola: Las medidas de refuerzo sanitario que tomaron los países anfitriones del torneo internacional

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas