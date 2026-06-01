Billetera histórica: Joaquín Niemann se convierte en uno de los golfistas que más dinero acumula en premios en 166 años

Joaquín Niemann vuelve a poner su nombre en lo más alto de un podio en la LIV Golf. Tras conseguir el título en Corea del Sur, el talagantino no solo logró un importante ascenso su carrera en el ranking mundial. También ocurrirá en sus finanzas, después del primer puesto en el Lejano Oriente sumó otros 4 millones de dólares a sus finanzas.

Cifra que no solo lo pone entre los más millonarios del circuito propiedad de capitales saudíes, sino que advierten al nacional como uno de los profesionales que más dinero ha ganado en toda la historia de este deporte.

Tras la victoria en Busan, en el sur de la península, Joaco completó el octavo título de su carrera en el circuito de la LIV Golf (el primero de la temporada 2026), el mismo que le pagó alrededor de 100 millones de dólares en 2023 para sacarlo del PGA y llevarlo a la incipiente competición, como una de las figuras consulares para provocar el despegue definitivo.

Este último triunfo, además, advierte un enorme salto en la carrera del golfista chileno. Los puntos conseguidos le permiten un ascenso en el ranking mundial, tras retornar a los primeros 100 puestos. El reciente éxito en la competición asiática le permitió subir desde el puesto 149 al 78º, el mayor del listado para esta semana, contando solamente los golfistas que se ubican entre los 100 mejores del planeta. Además, Niemann se convirtió en el segundo mejor latinoamericano en este escalafón, después del colombiano Nicolás Echavarría (48º), ranking que lidera el estadounidense Scottie Scheffler, seguido del norirlandés Rory McIlroy.

Líder en finanzas

Además del mérito deportivo, la nueva victoria de Joaco le otorga un notable premio en metálico que resalta entre los profesionales de este deporte. Durante esta temporada, el chileno tuvo un comienzo de temporada relativamente tranquilo antes de resurgir en Corea del Sur con su octavo título de LIV Golf.

Primer puesto que le valió un cheque de 4 millones de dólares, cifra que le sitúa en el tercer puesto de la lista de ganancias de la LIV Golf en 2026 unas ganancias totales de 6.702.208 dólares, aunque todavía está a casi 10 millones de dólares de Rahm, líder indiscutido en dinero por premios durante este curso del circuito organizado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

En la historia

Pero las ganancias del talagantino no solo resaltan en una foto del momento, en una época en el que los alicientes en dinero se han multiplicado en las competencias más importantes de este deporte. De acuerdo con los números del sitio norteamericano Spotrac, el chileno es uno de los golfistas que más efectivo ingresó a su cuenta personal, no solo en estos tiempos, sino en la historia de un deporte que tuvo como primer torneo The Open Championship (también conocido como Abierto Británico), por allá por el 17 de octubre de 1860 en el Club de Golf de Prestwick en Ayrshire, Escocia.

Joaquín Niemann se coronó en el LIV Golf de Corea del Sur (Photo by Pedro Salado/LIV Golf).

Según los números expuestos por el portal experto en deportes y finanzas, el chileno ha ingresado un total de US$ 97.218.421, cifra que lo ponen como el duodécimo especialista que ganó más dinero en esta actividad, en sus 166 años de historia. De esa cifra, casi 80 millones de la misma moneda corresponden a ganancias en la LIV Golf, incluidos US$ 8 millones por quedar segundo en la clasificación de puntos del LIV circuito en 2024, además de la misma suma por quedar segundo en la clasificación de puntos en 2025.

Claro que sus ganancias no se basan solo en la competición de capitales asiáticos, donde es el segundo que más metálico ingresó, solo superado por el español Jon Rahm. En la misma línea, Niemann ganó poco más de 15,5 millones de la divisa norteamericana en su participación en torneos del PGA, al margen de los casi 2 millones de la misma moneda que rentó su participación en los Majors. El líder de esta onerosa bitácora es el norirlandés McIlroy con más de US$ 215 millones en ganancias.

La evolución de los premios

La fisonomía y organización de los torneos de este deporte han tenido una importante transformación en los últimos 30 años. A modo de ejemplo, el norteamericano Jack Nicklaus levantó 18 torneos de categoría Major en su carrera, el récord absoluto en este tipo de competiciones.

Pese a ello, solo ganó US$ 5,7 millones en su carrera en el PGA Tour. El golf es diferente en 2020 que en 1970, los premios son mucho mayores y los patrocinadores son mucho generosos. Cuando Nicklaus ganó el Campeonato de la PGA de 1963 (su primer PGA), se llevó a casa 13.000 dólares, menos de la mitad de lo que actualmente gana un deportista solo por participar.

En cualquier caso, la cantidad de dinero que Nicklaus podría haber ganado si hubiera jugado en la era posterior a Tiger Woods -el golfista más millonario de la historia con un patrimonio de más de US$ 1.400 millones entre premios y patrocinios- es una comparación casi ridícula. El primero, en su mejor año en términos de dinero que fue la temporada de 1972, recibió 317 mil dólares. Una buena suma para la época, considerando que equivale a casi 2 millones de dólares en 2020. Aun así, 54 jugadores del PGA Tour ganaron 2 millones de dólares o más la temporada pasada, y no necesitaron siete victorias para lograrlo.