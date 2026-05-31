Un encontrón que no se vio en la transmisión: el golpe de Charles Aránguiz a un camarógrafo de TNT Sports

Universidad de Chile regresó a las alegrías en el Estadio Nacional. Los azules vencieron a Deportes Concepción por 2-1, con un doblete de Eduardo Vargas.

En medio de la alegría azul, el encuentro estuvo marcado por diferentes situaciones controversiales. La primera de ellas tuvo que ver con la expulsión de Diego Carrasco, que dejó al León de Collao con diez jugadores en el 73′, cuando el encuentro estaba igualado 1-1.

El árbitro Mario Salvo, de polémico historial, le mostró la roja por un presunto insulto del defensor. Pese a los reclamos de los jugadores de Concepción y del propio expulsado, alegando inocencia, el réferi no cambió su determinación.

Esto provocó las quejas del capitán Joaquín Larrivey, que cuestionó directamente al juez: “El partido se nos escapa pura y exclusivamente por responsabilidad del árbitro, a quien considero un gran árbitro, pero que esta vez, salvo que tenga el oído de un lobo o de un perro, la verdad que es imposible que lo escuche. Lamentablemente me parece que se desvirtuó el partido a partido de la expulsión”, aseguró.

Por otra parte, en pleno partido, Franco Calderón y Javier Altamirano protagonizaron un polémico encontrón entre sí. Fue una dura discusión, que contó con insultos e incluso un pechazo del defensor. Este último le bajó el perfil al incidente tras el partido. “Queda en la cancha, porque obviamente somos profesionales. Está todo hablado y quedó ahí nomás”, dijo en zona mixta.

La polémica de Aránguiz

Dichas acciones fueron las más llamativas, al menos captadas en la transmisión oficial, ya que hubo otro incidente que quedó registrado gracias al video compartido por un fanático presente en el recinto de Ñuñoa.

En medio de los festejos del primer gol de Vargas ante Concepción, Charles Aránguiz protagonizó un tenso momento con un camarógrafo de TNT Sports.

El operador de cámara se acercó a los azules cuando se encontraban celebrando el tanto. En ese momento, el capitán estudiantil chocó con su implemento de trabajo y se vio visiblemente molesto.

Aránguiz le movió la cámara y le propinó un golpe de mano abierta en la cabeza. El mediocampista abandonó el lugar mientras se tomaba la cabeza, acusando dolor por la interacción con el camarógrafo.