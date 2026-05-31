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    A los insultos: la dura discusión entre Calderón y Altamirano que marcó el duelo entre la U y Deportes Concepción

    El defensor le recriminó una jugada al volante y se encendieron los ánimos en Ñuñoa.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La discusión de Javier Altamirano y Franco Calderón en el partido entre la U y Deportes Concepción.

    Universidad de Chile respira con un poco más de alivio en la Liga de Primera. No eran semanas sencillas, sobre todo tras la dolorosa caída contra Cobresal y los líos dirigenciales que inundan a Azul Azul.

    En ese sentido, el triunfo sobre Deportes Concepción, en los minutos finales, representa un bálsamo de tranquilidad, sobre todo, para un Fernando Gago que no lograba abrochar los tres puntos en los últimos cotejos.

    Sin embargo, en medio del duelo con los lilas, ocurrió una situación que casi juega en contra de las aspiraciones de los universitarios. Y es que cuando el marcador estaba empatado y la tensión aumentaba sobre el Estadio Nacional, Franco Calderón y Javier Altamirano se enfrascaron en una dura discusión que, incluso, contó con fuertes insultos.

    El zaguero intentó conectar un pase con Maximiliano Guerrero, pero falló en la ejecución. Tras perder la posesión, el “Chaco” fue de forma violenta contra un rival y se ganó una infantil tarjeta amarilla por una patada. Eso no le gustó a Altamirano, que le reclamó el exceso de ímpetu y que el pase debía ser para él.

    Aquel pedido decantó en el enfado del argentino, que arremetió con duras palabras contra su compañero y con un fuerte empujón en el pecho. Altamirano, por su lado, no se quedó en silencio y le respondió con la misma intensidad en sus dichos. De hecho, el volante se acercó con la intención de devolverle el pechazo, pero fue separado por Eduardo Vargas.

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