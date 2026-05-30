"El Estado está haciendo su trabajo": Arrau destaca operativo policial que derivó en más de 1.400 detenidos

El Operativo Conjunto Nacional realizado durante la noche de este pasado viernes por el Ministerio de Seguridad Pública, con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), derivó en la detención de más de 1.400 personas.

El despliegue simultáneo de las policías, que se desarrolló entre las 19:00 y las 23:00 horas del 29 de mayo, abarcó las 16 regiones del país con procedimientos preventivos, fiscalizaciones, controles y acciones contra sujetos requeridos por la justicia.

Con una totalidad de 44.340 controles y fiscalizaciones realizados durante la jornada, los resultados del megaoperativo indican un saldo de 1.415 sujetos detenidos o arrestados . Dentro de esta cifra, 573 corresponden a detenciones por flagrancia, mientras que 609 a individuos con órdenes vigentes u órdenes de detención.

“Anoche, en solo cuatro horas, más de 5.500 agentes policiales realizaron más de 44 mil controles y fiscalizaciones; 1.400 detenidos, varios de ellos por órdenes pendientes incluso por homicidios, otros detenidos por flagrancia. Agradecer a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones que están haciendo su trabajo para cuidar a la ciudadanía.”, destacó el titular de Seguridad, Martín Arrau.

Asimismo, durante el procedimiento se sacaron de circulación elementos asociados a la comisión de delitos. En particular, las policías registraron incautaciones o decomisos de 14.837 kilos de droga, 63 armas, 233 municiones y 173 vehículos retirados o incautados.

La PDI, además, reportó 1.376 extranjeros fiscalizados y 322 infractores detectados, con 135 de ellos por ingreso por paso no habilitado y 187 por otras infracciones. En esta línea, se notificaron 27 expulsiones y 4 para materializar.