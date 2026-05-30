“El Estado está haciendo su trabajo”: Arrau destaca operativo policial que derivó en más de 1.400 detenidos
Durante el proceso, además, se incautaron 14.837 kilos de droga, 173 vehículos y sobre 60 armas.
El Operativo Conjunto Nacional realizado durante la noche de este pasado viernes por el Ministerio de Seguridad Pública, con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), derivó en la detención de más de 1.400 personas.
El despliegue simultáneo de las policías, que se desarrolló entre las 19:00 y las 23:00 horas del 29 de mayo, abarcó las 16 regiones del país con procedimientos preventivos, fiscalizaciones, controles y acciones contra sujetos requeridos por la justicia.
Con una totalidad de 44.340 controles y fiscalizaciones realizados durante la jornada, los resultados del megaoperativo indican un saldo de 1.415 sujetos detenidos o arrestados. Dentro de esta cifra, 573 corresponden a detenciones por flagrancia, mientras que 609 a individuos con órdenes vigentes u órdenes de detención.
“Anoche, en solo cuatro horas, más de 5.500 agentes policiales realizaron más de 44 mil controles y fiscalizaciones; 1.400 detenidos, varios de ellos por órdenes pendientes incluso por homicidios, otros detenidos por flagrancia. Agradecer a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones que están haciendo su trabajo para cuidar a la ciudadanía.”, destacó el titular de Seguridad, Martín Arrau.
Asimismo, durante el procedimiento se sacaron de circulación elementos asociados a la comisión de delitos. En particular, las policías registraron incautaciones o decomisos de 14.837 kilos de droga, 63 armas, 233 municiones y 173 vehículos retirados o incautados.
La PDI, además, reportó 1.376 extranjeros fiscalizados y 322 infractores detectados, con 135 de ellos por ingreso por paso no habilitado y 187 por otras infracciones. En esta línea, se notificaron 27 expulsiones y 4 para materializar.
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