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    La queja de Larrivey con el árbitro que expulsó a Diego Carrasco: “Salvo que tenga el oído de un lobo, es imposible que lo escuche”

    El experimentado delantero manifestó su descontento ante la decisión del juez Mario Salvo, quien le mostró la roja directa al defensor, por un supuesto insulto del zaguero lila.

    Por 
    C. Tapia
    La queja de Larrivey con el árbitro que expulsó a Diego Carrasco. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    En el Estadio Nacional, Universidad de Chile venció con dificultades a Deportes Concepción, gracias a la efectividad de Eduardo Vargas. Alivio para los de Fernando Gago; desazón para el León de Collao. Esa sensación amarga de los visitantes se manifestó, directamente, con el accionar del árbitro Mario Salvo.

    Cuando el duelo estaba empatado 1-1, entrando en el último cuarto de hora, los penquistas se quedan con 10 por la expulsión de Diego Carrasco. El juez le mostró la roja directa al zaguero visitante, justificando su decisión en un presunto insulto.

    Pese a los reclamos de los jugadores de Concepción y del propio Carrasco, alegando inocencia, Salvo no cambió su determinación y la visita se quedó con 10. Desde la vereda lila, aquello terminó inclinando la balanza en favor de la U, que finalmente ganaría el partido.

    Tras el duelo, Joaquín Larrivey se quejó abiertamente del colegiado, por esa acción en particular. “El partido se nos escapa pura y exclusivamente por responsabilidad del árbitro, a quien considero un gran árbitro, pero que esta vez, salvo que tenga el oído de un lobo o de un perro, la verdad que es imposible que lo escuche. Lamentablemente me parece que se desvirtuó el partido a partido de la expulsión”, emitió en TNT Sports.

    “En el primer tiempo, nos dominaron. Pero en el segundo tiempo estábamos dominando, haciendo un partidazo, hicimos el empate y estábamos más cerca nosotros del segundo que ellos. Pero como te repito, estas jugadas puntuales frente a un gran equipo, grandes jugadores y frente a este estadio espectacular se hacen muy cuesta arriba. Lamentablemente nos vamos con las manos vacías. Siento que hicimos un gran segundo tiempo que se desvirtuó a partir de un error importante del árbitro”, añadió el delantero.

    Luego, profundizó en lo sucedido con Carrasco: “Él dice que insulta, pero no directamente al árbitro. Es imposible que el árbitro interprete y escuche que alguien lo está insultando de acá a 15 metros. No se escucha nada, realmente. Él, con el audio del VAR, con todo, de repente escucha, me resulta muy llamativo. Pero bueno, lo considero un gran árbitro y hoy lamentablemente se equivocó”.

    Posteriormente, el técnico Fernando Díaz ahondó en el análisis respecto a la labor de Mario Salvo. “No sé si le habrá dicho algo (Carrasco) y si le dijo, está bien expulsado. Pero antes de eso, hubo dos faltas de tijera y esas son rojas en cualquier parte del mundo. Pero todos los jugadores dicen cosas y se ocupa ese criterio; van a tener que expulsar a muchos jugadores”, dijo el nuevo DT de Concepción.

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