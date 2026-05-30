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    Israel suspende las clases en el norte del país tras la intensificación de los ataques de Hezbolá

    Las Fuerzas de Defensa israelíes emitieron este sábado la orden del cierre de centros educativos, playas y un hospital, en medio de un aumento de los bombardeos por parte del grupo paramilitar libanés.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Hezbolá. Foto: Archivo.

    El lanzamiento de decenas de cohetes por parte de Hezbolá sobre la zona de Israel fronteriza con Líbano forzó a las autoridades militares israelíes a suspender las clases a partir de este domingo en varios municipios.

    El Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitió este sábado la orden del cierre de los centros educativos como también de playas y un hospital, el Centro Médico Galilea de Nahariya, que continuará operando bajo tierra.

    Los lugares de trabajo, en tanto, solo podrán funcionar si cuentan con las medidas de seguridad establecidas previamente.

    En concreto se suspendieron las clases en las localidades de Meron, Bar Yochai, Or HaGnuz, Safsofeh, Yesod Hama’aleh, Kasra-Sami’a, Beit Jan y Sde Eliezer.

    Además se prohibieron las reuniones de más de 50 personas al aire libre y de 200 bajo techo.

    Por el momento, las FDI continúan con su avance en territorio libanés e informaron de un ataque contra un puesto de lanzamiento de Hezbolá en Burj al Shamali.

    “Se han detectado explosiones secundarias, lo que revela la presencia de armamento dentro de la estructura”, detalló sobre el bombardeo el Ejército israelí.

    A lo largo del día, el grupo paramilitar libanés lanzó andanadas de cohetes y drones hacia el norte de Israel, mientras expandía el rango de sus ofensivas dentro de territorio israelí.

    Más sobre:IsraelHezboláAtaquesFuerzas de Defensa de IsraelClasesSuspensiónCierre de playasMundo

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