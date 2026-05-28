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    El juicio al hermano de Pedro Sánchez se suspende hasta el lunes para resolver las cuestiones previas

    David Sánchez afronta un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz.

    Por 
    Europa Press
     
    Fernando Fuentes
    Pedro Sánchez y su hermano David Sánchez Pérez-Castejón.

    El juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otros 10 investigados, por sucontratación en la Diputación de Badajoz en 2017, se ha suspendido hasta el próximo lunes, 1 de junio, para resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa.

    Así lo ha anunciado el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, tras la sesión de más de cuatro horas de cuestiones previas, en las que han intervenido los abogados de los 11 investigados, los letrados de la siete acusaciones populares, así como la fiscal del caso.

    David Sánchez afronta un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz.

    En su intervención, Patrocinio ha señalado que hasta el momento se ha rechazado la petición de recusación que planteaban algunos de los abogados de los investigados, ya que según ha explicado, “no se ha legado ninguna causa nueva de la ya resuelta en su día por los autos del Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura”.

    En este punto, el presidente de sala ha querido defender que este tribunal es “perfectamente imparcial”, y por tanto “su único horizonte es el imperio de la ley”.

    Por tanto, el magistrado ha señalado que una vez rechazada la recusación, la sesión de reanudará el próximo lunes, 1 de junio, a las 9,30 horas, cuando “la sala resolverá las cuestiones previas planteadas”, ya que según ha dicho, “hay que estudiarlas, hay que madurarlas”.

    Una vez resueltas, “en el caso de que hubiera que continuar el juicio”, éste se reanudaría a las 10.00 horas con el calendario previsto de pruebas testificales, que tendrían lugar el lunes, martes y miércoles, en horario de mañana y tarde, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

    Tras las pruebas testificales, tendrían lugar declaraciones de los 11 acusados, previstas inicialmente para el jueves, 4 de junio, mientras que los informes finales sería el lunes y martes, 8 y 9 de junio.

    “Ahí acabamos el juicio, si lo hemos acabado”, ha señalado el presidente de sala, quien ha apuntado que en caso de que tuviera que continuar, éste seguiría del 15 al 19 de junio.

    Cabe recordar que durante estos días, la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz tendrá que decidir sobre las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa, como respecto a la prescripción del delito de aceptación de nombramiento que se le imputa a David Sánchez, o sobre la imputación de Miguel Ángel Gallardo respecto a la creación de un puesto para el exasesor de Moncloa Luis Carrero.

    El procedimiento judicial estalló a raíz de una denuncia presentada en 2024 por la organización Manos Limpias. La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, abrió diligencias ese mismo año.

    En abril de 2025, la magistrada acordó el procesamiento de 11 personas vinculadas al caso. En septiembre, la Audiencia Provincial rechazó los recursos presentados por los investigados y confirmó el procesamiento al considerar que existían “indicios suficientes” sobre el posible carácter delictivo de los hechos investigados.

    Las acusaciones populares, entre ellas Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, reclaman para David Sánchez una condena de tres años de cárcel y una multa de 32.400 euros.

    La petición se divide en dos bloques: un año y medio de prisión por la supuesta adjudicación irregular de puestos en la Diputación de Badajoz y otro año y medio por presuntamente influir en la contratación del exasesor de Moncloa Luis María Carrero.

    Más sobre:EspañaBadajozPedro SánchezDavid SánchezPrevaricación administrativaTráfico de influenciasManos LimpiasLuis CarreroExtremaduraMundo

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