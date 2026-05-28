Subsecretario de Justicia descarta que traslado de reos comunes desde expunta Peuco sea una “decisión política”

“No hay una decisión política detrás de esto, sino técnica”, afirmó el subsecretario de Justicia, Luis Silva, respecto a la decisión de Gendarmería de trasladar a tres reos condenados por delitos comunes que se mantenían recluidos en el Centro Penitenciario de Tiltil, conocido anteriormente como el penal de Punta Peuco.

Esto, luego de que este pasado miércoles se diera a conocer que los tres internos comunes que estaban en el recinto solicitaran su traslado. “Se efectuó el traslado de privados de libertad desde el Centro Penitenciario de TilTil, quienes fueron reubicados en distintos establecimientos penitenciarios, tras la petición por escrito que presentaron de manera voluntaria ”, indicaron desde Gendarmería.

Al ser consultado por esto, el subsecretario Silva aseguró que “como ha dicho la Gendarmería, fue una decisión técnica, o basada en criterios técnicos. Y nada más, es una decisión del servicio”.

En esa línea, al ser consultado sobre si tiene que ver una decisión política, lo que negó y apuntó que “ lo que habría que revisar si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior. Y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse”.