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    Ministro Quiroz muestra cautela ante eventuales cambios a la megarreforma que sugirió García Ruminot

    En relación a la controversia por el error que acusó en torno al cálculo de la deuda en el gobierno anterior, el secretario de Estado dijo que su “deber legal es cumplir con el Informe de Fianzas Públicas".

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Valparaiso, 19 de mayo 2026 Punto de prensa del ministro de Hacienda Jorge Quiroz Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la polémica de los últimos días en torno al último Informe de Finanzas Públicas (IFP), instancia en la que el ministro acusó un supuesto error en el calculo de la proyección de la deuda pública de la administración anterior.

    Las declaraciones de Quiroz originaron una acusación constitucional contra su antecesor Nicolás Grau, además de una oleada de expertos y figuras del mundo político criticando la forma en que se informó del presunto error.

    Al respecto, el actual jefe de las finanzas públicas declaró que su “deber legal es cumplir con el Informe de Fianzas Públicas, que debe reflejar cuál es la verdad fiscal de Chile” y que no pueden estar “supeditando el tono del informe, cómo se hace o cómo no se hace, qué cifras se ponen o qué cifras no se ponen a las posibles implicancias políticas, porque en ese minuto estaríamos contraviniendo nuestra obligación legal”.

    Consultado sobre la posibilidad de que el IFP impacte en la discusión de la megarreforma, Quiroz asegura que si bien “todas las realidades que van ocurriendo en el mundo van impactando y todas las cosas hay que considerarlas”, lo más importante en este momento es reactivar la economía nacional.

    ¿Modificaciones a la megarreforma?

    Ayer, el ministro de García Ruminot fue consultado en el podcast Cómo te lo explico -transmitido por La Tercera- sobre la posibilidad de hacer modificaciones a la megarreforma, a lo que el ministro Segpres mencionó la invariabilidad tributaria y el crédito al empleo.

    Sobre esto, Quiroz afirmó que si García Ruminot es específico él prefiere ser más general, señalando que “puede ser eso u otras cosas, o nada, pero tenemos que siempre conversar y avanzar y ojalá que esto se pruebe con el máximo de apoyo”.

    Hasta el momento, se espera que el proyecto se despache durante el mes de julio.

    Más sobre:Jorge QuirozMegarreformaIFPFinanzas PúblicasGarcía Ruminot

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