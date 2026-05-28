Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

Un abrazo puede disparar sensaciones. El músico Gonzalo García lo explica recordando una escena de Interstellar (2014) la célebre película de Cristopher Nolan. “Se parece a esa escena en que Matthew McConaughey descubre todos los momentos de su vida en un solo instante -dice desde México a Culto-. Y creo que un abrazo también es eso. Los abrazos buenos, los de calidad. Cuando abrazas a tu papá o tu mamá, estás viviendo todos los momentos con esa persona".

Ese momento también puede decantar en el nombre de un disco. Un abrazo se titula, precisamente, el nuevo disco de Planeta No, nombre capital en el pop chileno de mediados de los 2000 liderado por García, en un momento de cruce entre la generación inicial y los grupos indie de la escena de Rojas Magallanes. “Mi proyecto ya era una rara avis -dice-. Estaba como cambiado de generación, hacíamos pop chileno después de los demás. Y nos juntaban con las bandas de indie que eran un par de años menores, o sea, nosotros no éramos de Santiago ni La Florida, nada de eso, pero somos amigos hasta hoy”.

Un trabajo que además llega a 11 años de su disco debut Odio (2015). Un lapso de tiempo no convencional para los cánones de la industria, aunque igualmente se sumaron hitos; el grupo fue lanzando algunos singles y García se aventuró a radicarse en México. Por ello, no se nota especialmente inquieto por el tiempo que pasó.

“Me cambié de país. Andaba protestando en el estallido, anduve en bicicleta y en la pandemia no quise sacar un disco, no me parecía un buen contexto. Obviamente tuve depresión también, pero creo que no te sorprendería que alguien de esta edad te diga que tuvo depresión un par de años -dice García-. Tampoco es como que, wow, mira, te voy a contar un secreto, tuve depresión. Son cosas de la vida, muy normales. Y también me pregunto yo de vuelta, ¿por qué nace esa pregunta? Yo escuchaba Green Day o lo que sea, y al año siguiente, yo con mis 12 o 14 años como fanático de la música en MTV, pensaba ‘uy, esta banda ya cagó’. Ahora veo que es por unos ritmos de industria y de mediatidad que imponen eso. Y ahora se imponen otros ritmos, y quien no esté en esos ritmos llama la atención, ya sea por rápido o por lento. Y yo fui más lento, no tengo tanto problema. Y tampoco tengo tanta explicación, no me siento en falta por tener falta de explicación al respecto".

Planeta No

-¿No hay algo en hacer las cosas a tu modo, en una era en que a los músicos también se les pide hacer reels y contenido para internet?

Y sí, convivo con eso a mi ritmo y no me importa tanto, tampoco pretendo hacer una gran declaración. Quizá la declaración es la demostración de cómo uno lleva sus cosas. Yo como que juzgo harto cómo llevo mis decisiones, a veces me observo a mí mismo y digo como, pucha, muy comercial, muy haciendo historias. Pero siento que estoy conforme con la forma en que he llevado las cosas más o menos en general.

Parte del proceso se cruzó con la mudanza de García a México para impulsar al proyecto. “En verdad me puso en una situación precaria, te precariza, te desnuda -dice-. Es bacán porque es una decisión de vida, es empezar de cero y tocar en lugares pencas. Me sentí como cuando tenía 20 y me cambié de Concepción a Santiago, y conocí a Primavera de Praga, La Reina Morsa, Dënver, artistas que yo veía en YouTube. Yo decía, ‘los conozco, les afino la guitarra y me pagan más encima’. Y acá llegué y no me dediqué a ser roadie de nuevo, pero volví a trabajar de asistente en un estudio de grabación y conocí tal o cual artista que tocó en KEXP, que tocó en Coachella, fue muy emocionante".

-¿Qué te llamó la atención del circuito de México en comparación con el de Chile?

La escena es consecuencia del contexto cultural general del país, no estoy diciendo ninguna sorpresa. Entonces, lo que más me sorprende son las diferencias culturales. México es un país que convive más de cerca en su cultura con el arte performático musical, es decir, con conciertos, en todas las capas de la sociedad. Hay muchas fiestas de 15 años y cumpleaños de barrio que en los garajes hacen fiesta con una banda en vivo, les pagan 20 lucas, llegan 4 viejos y les dicen, ¿oye, te sabes tal cumbia? los 4 viejos se miran y dicen, ‘La mayor’ y tocan toda la noche. Entonces, hasta la gente pobre ve música en vivo. En Chile eso no pasa, en mi impresión. Y en ese contexto la gente acá es más receptiva y celebra más la banda que sea que está viendo. Creo que eso incluso ha influido en que los músicos chilenos seamos más buenos, porque el público es más difícil. En cambio, la gente es más fría en Chile, entonces tienes que ser más preparado para el momento en que te expones de esa manera ante esa indiferencia tan filosa que hay en Chile. Acá es más probable que todo sea una fiesta, en lo que sea que presentes. Entonces eso tiene otras virtudes, puedes arriesgarte un poco más.

Un abrazo reúne una diversidad de temas de temática más intimista y un colorido tratamiento sonoro, que remite a la sonoridad bedroom pop. Las baterías se grabaron en habitaciones; una en el estudio Bilbao y otra en la del mismo Gonzalo en la Villa Portales. “Lo trabajé como disco sin saber si lo iba a publicar como disco, porque trabajé desde un mismo concepto, grabé más canciones de las que salieron”, dice.

Planeta No

El paso decisivo para concretar de una vez el disco, sucedió el año pasado. “Hice un equipo de trabajo y les consulté qué convenía. Me dijeron que un disco, y yo estaba de acuerdo, yo quería puro hacer un disco, pero trataba de mantenerme flexible, porque podía hacer algo súper loco y alguien llega y dice como TikTok dice que no sé qué. Entonces yo estaba abierto a las posibilidades, pero es bacán hacer un disco, me tiene terrible contento. Tiene más concepto, puedo contar historias. Es un trabajo grande que me da mucho orgullo”.

-¿Se extrañaba esa dinámica de hacer un disco?

Sí. Pienso en cómo hubiera sido mi vida si yo hiciera discos más rápido y miro a otros artistas que hacen discos más rápido también y me da como envidia. Pero también pienso que no quedan tan buenos los discos tan rápidos, así como bien severo. Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta hacerlo, es muy tenso, no dormía. Ahora lo disfruto.

El álbum reúne temas más antiguos como Piña y Noche en el cerro e incluso una canción más añosa, Glitter, escrita antes de la existencia de Planeta No. Su letra tiene una frase muy llamativa: “Soy tan valiente por internet/soy tan vacío, simpático, me olvido de todo”.

“Esa letra en particular, que es la mejor de la canción, la hice como en el 2010 -explica-. Yo sentía que había como revolución en internet y no había en la calle. Hoy en día está en otro lado. Esa dicotomía, no sé si está bien dicho, pero entre la realidad comunitaria y la comunidad el celular”.

-Alguna vez Jorge González decía que si dejabas pasar mucho tiempo, una canción se chacrea. ¿Cómo lo hiciste con temas como Piña o la misma Glitter?

Es verdad lo que dice Jorge González, debe aplicar sobre todo para él, pero para mí también aplica. Yo creo que en un momento les encontré la vuelta a las canciones, y antes no era ese momento. Ahora sentí que sí, de hecho después las voy a tocar y quizá no me resulten. Y ahora estoy haciendo nuevas canciones y tienen pedazos viejos. Las canciones no me abandonan a mí, están conmigo y son mis demonios. Yo convivo con ellas y cuando me siento mal, que me pasa harto, las ocupo. Así que yo las chacreo, las hago que se pudran, y como un queso Roquefort veo la manera de que queden bien en otro punto de mi vida.

Además de canciones, el álbum incluye algunas referencias. En Ganas de morir, se escucha a Violeta Parra exclamar: “El dolor no puede estar cantado x una voz académica, tiene que ser una voz como la mía que lleva 40 años sufriendo”. Se trata de un extracto de una entrevista a la célebre artista en la Universidad de Concepción. “Me gusta ese audio porque tiene como un resabio, una huella de alguien peleando por la autenticidad en los ’60, que ya estaba perdida. Era un grito en el viento esa frase y hoy en día es un hueso en el desierto, no es nada”.

Asimismo, Un abrazo reúne interludios; uno construido sobre un audio que le envió el cantante de la banda Los Animales también se Suicidan, antes de su viaje a México. Y el otro, en el track La última pelea de la noche, se escucha el legendario relato de Pedro Carcuro para el segundo gol que anotó Marcelo Salas a Italia en la Copa del Mundo Francia 98. Un guiño a su gusto por el fútbol, desde que asistía a los partidos de Ñublense en la cancha del Nelson Oyarzún de Chillán. “Son audios de mi vida”, resume.

Para promocionar el nuevo disco y darle vitrina a las canciones, García planea una gira por Chile, aunque todavía está en una etapa inicial. “Quiero hacer un lanzamiento, pero antes de eso tengo que tocar en todos lados y hacer un montón de vídeos tipo TikTok para que tenga más público -explica-. Así después yo puedo hacer un lanzamiento en un lugar más bacán y la gente debería más o menos comprar entrada. Me estoy haciendo el inocente, pero estoy al mismo tiempo diciendo cómo funciona la cosa en mi cabeza”.

-Un poco como lo que fuerza la industria hoy, a ser una suerte de influencers musicales...

O sea, quejarse de eso... la niña que hace uñas aquí en mi colonia o allá en Estación Central donde vivía yo ¿no tiene que hacer lo mismo?, o la persona que puso una cafetería en la Villa Portales...¡yo sigo el Facebook de la Villa Portales y hace lo mismo! Seguramente el señor que reparte empanadas está en lo mismo, tiene que hacerse un Instagram. Entonces yo tengo que hacer lo mismo porque estamos todos igual de cagados, no es como que hoy a la música se la cagaron. No es tan particular mi problema.