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    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Playground Games vuelve a sorprender con un título con más de 550 vehículos, una variedad de escenarios para -literalmente- conocer Japón y la espectacularidad visual de un título de mundo abierto compatible con 4K Ultra HD y 60 FPS.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Vaya por delante que en las pruebas de monitores o pantallas nuevas, cuando los fabricantes ocupan una consola de Microsoft, la regla que utilizan para medir su calidad gráfica es algún título reciente de la saga Forza Horizon.

    A estas alturas de la generación, la franquicia ha superado la etiqueta de “juego de carreras” para convertirse en algo todavía más grande. Por eso, Forza Horizon 6 llega a Xbox con un aura contaminada por la confianza de Playground Games, un estudio que ha perfeccionado su oficio hasta niveles que rozan lo obsesivo.

    Sin caer en frases hechas, lo que tenemos entre manos es, probablemente, la iteración más pulida de una fórmula que conocemos de memoria. Y ese es, precisamente, su mayor triunfo y su único punto ciego.

    Una puesta en escena sin concesiones

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Si algo ha caracterizado a la saga Horizon desde su concepción, es su función como el gran portador del estandarte gráfico de Xbox. En esta sexta entrega, el motor gráfico ForzaTech demuestra por qué sigue siendo uno de los más robustos de la industria.

    El salto de FH6 radica en la fidelidad del detalle. La iluminación global, el comportamiento dinámico del clima y la forma en que los materiales de cada vehículo reaccionan al entorno (desde el barro acumulado en los pasos de rueda hasta los reflejos del asfalto mojado) construyen una atmósfera inmersiva.

    No estamos ante un simulador en todas sus letras, sino ante una carta de amor a la cultura automotriz, envuelta en un arcade accesible, pero con el suficiente peso físico para que cada auto se sienta único al volante.

    El festival continúa: luces, sombras y la radio encendida

    Independientemente de la nueva locación geográfica que sirve de lienzo para esta entrega, la estructura central se mantiene intacta. Volvemos al esquema del Festival Horizon: eventos de exhibición, radares de velocidad, búsqueda de clásicos abandonados en graneros y emisoras de radio que marcan el ritmo de cada viaje.

    Estaciones ya clásicas como Horizon Pulse o Bass Arena siguen siendo las compañeras de ruta perfectas, curadas con un gusto musical que se ha vuelto marca de la casa.

    Sin embargo, desde una perspectiva crítica, es imposible no notar que el esqueleto del juego es conservador. Playground Games ha optado por el refinamiento absoluto antes que por la innovación disruptiva.

    Para el jugador veterano que ha invertido cientos de horas en la cuarta y quinta entrega, la sensación de deja vu es palpable durante las primeras horas. Las mecánicas de progresión, las recompensas y el bucle de jugabilidad principal son idénticos.

    ¿Vale la pena?

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Forza Horizon 6 es un ejercicio de maestría técnica y un refugio seguro para los amantes de la conducción libre. No inventa nada que no hayamos visto en sus predecesores, pero ejecuta cada una de sus ideas con una elegancia sin medias tintas.

    Es un título que entiende perfectamente su propósito: ofrecer diversión inmediata, un apartado audiovisual de referencia y una excusa constante para no soltar el control.

    Si se dan cuenta, hasta este punto no habíamos mencionado a Japón, que es donde se ambienta este título. Sin tener eso en cuenta, que ya es un plus por el detalle y realismo de las representaciones de lugares como la Torre de Tokio o el cruce de Shibuya, Xbox tiene en esta entrega una obra sólida que revalida su título como el rey indiscutido de la conducción arcade en mundo abierto.

    La gran interrogante, de cara al futuro, es cuántos kilómetros más podrá recorrer esta franquicia antes de que la perfección técnica deje de ser suficiente para ocultar la necesidad de un cambio de marcha. Por ahora, el viaje sigue siendo un absoluto placer.

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