“Un impulso irresistible”: vicepresidente de ByN explica el gesto obsceno a los hinchas de la UC en el Claro Arena

Eduardo Loyola protagonizó un llamativo incidente el domingo, en el Claro Arena, después del triunfo de Colo Colo frente a la UC. El vicepresidente de Blanco y Negro fue captado realizándole un obsceno gesto a los hinchas del equipo estudiantil, que descargaban su ira contra los albos, quienes se quedaron en el campo de juego celebrando la victoria.

La imagen tardó poco en viralizarse a través de las redes sociales. Inicialmente, el directivo había declinado referirse a la situación. Al menos, esa fue la respuesta que le entregó a El Deportivo. El paso de las horas, sin embargo, lo fue forzando a entregar una explicación. Lo hizo en la antesala de la reunión de directorio de la concesionaria alba.

“No me enorgullece”: vicepresidente de Blanco y Negro explica el gesto obsceno en el Claro Arena

Loyola entregó su versión. “Ustedes me conocen hace muchos años, saben que llevo más de dos décadas como director de Colo Colo, de Blanco y Negro, y conocen mi conducta”, contestó al ingreso a la Casa Alba, donde se juntan los máximos accionistas de la firma.

“Yo soy un hombre tranquilo, soy un hombre de paz, soy un hombre que siempre intento buscar consenso y de muy bajo protagonismo. Yo no ando buscando estar en los medios”, insistió, antes de entrar de lleno en el análisis.

Luego, entró, derechamente, en el relato de los hechos. “Ellos metieron su gol, celebraron, nosotros metimos los nuestros, celebramos, y así transcurrió todo el partido. Al término del match, bajamos al camarín y como no llegaban los jugadores, me llamó la atención y salí al extremo, al borde del túnel”, explicó.

Javier Correa anotó un doblete en el triunfo de Colo Colo sobre la UC. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Vi con estupor que los incidentes seguían. En mi infinita bondad, porque la tengo, intenté, me di vuelta y miré a los hinchas de la Católica y les hice que se calmaran, en mala hora, porque gente de muy buen ver y aparentemente bien educada me insultó, me tiraron de todo, me dijeron groserías, se acordaron de mi mamá infinitas veces”, acusó.

Finalmente, explicó el gesto. “Tuve un impulso irresistible temporal. Mi mano derecha se levantó y de mi mano derecha un dedo hizo un gesto que no me enorgullece, obviamente, porque mi deber como dirigente es conservar la calma, pero la hinchada tiene que entender, la gente tiene que entender, que la falta de respeto no la ocasioné yo”, remarcó.

“Víctima, no victimario”

En ese enfoque, Loyola reforzó su posición en el enredo. “Fui víctima, no victimario. Me disculpo, doy explicaciones desde lo más profundo de mi alma a todos quienes se pudieran haber sentido ofendidos, pero yo creo que en el fútbol. y particularmente con personas mayores como yo, que ya debiéramos estar en los cuarteles de invierno y, no obstante eso, estamos acompañando a nuestros clubes, debiera haber un poquitito más de respeto”, estableció.

“Si cometí algún error, me excuso y, reitero, doy mi sincera disculpa a quienes se pudieron haber visto afectados por mi gesto, que no es usual en mi conducta. Vuelvo a reiterar, soy un hombre de paz, un hombre tranquilo, próximo a las ocho décadas y exijo respeto para mí”, remató.