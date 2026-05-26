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    La historia detrás del gesto obsceno del vicepresidente de Blanco y Negro a la hinchada de la UC

    En medio del agitado final del choque entre los cruzados y Colo Colo, Eduardo Loyola reaccionó a las provocaciones de los fanáticos del equipo de la franja.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Eduardo Loyola reacciona a las provocaciones de los hinchas de la UC. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    El final del partido entre la UC y Colo Colo fue agitado en todos lados. En la cancha, los futbolistas terminaron enfrentándose. El juez José Cabero despachó un drástico informe al Tribunal de Disciplina, que sesionará este martes y revisará los antecedentes. Los más complicados son los cruzados Vicente Bernedo y Daniel González y los albos Joaquín Sosa y Javier Méndez, quienes aparecen individualizados en el escrito como los principales participantes en el lío.

    Sin embargo, a nivel de las redes sociales, la situación que más llamó la atención fue la protagonizada por Eduardo Loyola, el vicepresidente de Blanco y Negro. Una imagen captó al director albo realizándole un gesto obsceno a los hinchas de la UC, justamente en el momento en que el equipo albo dejaba el campo de juego.

    La historia detrás del gesto obsceno del vicepresidente de Blanco y Negro a la hinchada de la UC

    El directivo había bajado hasta el campo de juego después de haber estado durante todo el partido en el palco que dispuso la dirigencia de Cruzados para las autoridades albas. Hasta ahí, de hecho, los máximos responsables del Cacique habían tenido una jornada tranquila.

    Sin embargo, una decisión terminó alterando la sensación de tranquilidad. En vista de los incidentes que se estaban produciendo al término del encuentro, Loyola decidió bajar al campo de juego, con la intención de tranquilizar los ánimos.

    Sin embargo, terminó encontrándose con un hostil ambiente. De hecho, según relatan a El Deportivo quienes rodeaban al dirigente, consignan que Loyola, como todos los integrantes de la delegación alba, recibieron fuertes insultos y más de algún proyectil de parte de los fanáticos cruzados, ubicados en un sector preferencial del recinto precordillerano.

    Nos dijeron de todo y nos tiraron de todo. Quizás por eso, Eduardo reaccionó de esa forma”, justifican en Macul respecto de la inequívoca reacción de rechazo que realizó el dirigente a sus agresores: levantar el dedo medio.

    En el Monumental le restaron importancia al incidente.

    Más sobre:Colo ColoEduardo LoyolaBlanco y NegroFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

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