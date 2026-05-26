SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Diario inglés cuestiona a Carlo Ancelotti por incluir a Neymar en la nómina de Brasil: “Lo hace para tener a un Messi”

    El diario inglés analizó la presencia del paulista y lanzó duras críticas sobre su forma física, además de la poca continuidad que ha tenido en Santos para este eventual “último baile".

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Neymar genera dudas en Brasil de cara al Mundial. FOTO: Photosport. JAVIER GARCIA MARTINO/MEXSPORT/PHOTOSPORT

    La convocatoria de Neymar en la selección de Brasil de ninguna manera pasó inadvertida en el mundo del fútbol. Columnistas locales y medios de todo el planeta dedicaron algún espacio para analizar la decisión del técnico italiano Carlo Ancelotti.

    Uno de los que pasó al ataque frente a la polémica decisión fue el diario inglés The Guardian, tabloide que desmenuzó la inclusión del jugador de Santos y concluyó que su presencia es una apuesta que vuelve a colocar al delantero en el centro de las expectativas del país.

    Nominación tan histórica como mediática para un futbolista de 34 años que, si bien no pasa por un gran momento deportivo, su llamado responde a la necesidad de rescatar un ídolo entre muchos atletas de proyección, pero no tan conocidos para la gente.

    El jugador oriundo de Mogi das Cruzes, en el estado de Sao Paulo, debutó con la Canarinha a los 18 años, durante un periodo de fuerte renovación tras la eliminación ante la selección de Países Bajos en el Mundial de 2010.

    En aquel entonces, el argentino Lionel Messi ya era una estrella, en medio de la incertidumbre que se replicaba en Brasil, pentacampeón que comenzó a considerar al delantero como la solución tras el comienzo de la salida de estrellas como Ronaldo, Rivaldo o Ronaldinho Gaúcho. “Una cultura de dependencia que no benefició ni al equipo ni al jugador”, señala el periódico inglés.

    Presión y ajustes tácticos que se presentan como temas recurrentes en la trayectoria del jugador con el Scratch. El periódico británico recuerda que, en la derrota ante Bélgica en los cuartos de final de 2018, la necesidad de incluir a Neymar en la alineación dejó una zona de la cancha vulnerable, la que fue aprovechada por Romelu Lukaku en la banda derecha.

    Una ecuación en la que sus roces con los defensores y su reputación de simular faltas también marcaron la carrera del delantero, de acuerdo con el medio europeo. El texto menciona incluso que, tras recibir una falta, Neymar empezó a anticipar el contacto y a exagerar sus caídas. Una tendencia que comenzó a “alimentar un círculo vicioso que irritaba a parte del público e intensificaba aún más el marcaje”.

    Una nuevo Messi

    Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos de la punzante publicación isleña se basa en que la convocatoria de Neymar refuerza la idea de que Brasil sigue buscando “tener a su propio Messi”.

    De acuerdo con The Guardian, la decisión intenta crear una narrativa de “último baile”, similar a la que rodeó a Lionel Messi en el Mundial ganado por Argentina, pero con importantes diferencias entre ambos casos.

    Ney ya cumplió 34 años, pero está muy lejos de la vigencia de otras épocas. Con poca forma física y en medio de otra lesión, la nota advierte que solo había acumulado 682 minutos en partidos de liga este año, antes de sufrir una lesión en la pantorrilla la semana pasada.

    Asimismo, la publicación subrayó que Neymar fue titular en 27 partidos de liga en los últimos tres años, mientras que Messi llegó al Mundial anterior tras disputar 18 encuentros entre la Ligue 1 de Francia y la Champions League, periodo en el que anotó diez goles.

    Además, el medio describe la elección como un acto de fe, más que una decisión basada en el rendimiento. A la vez considera que la convocatoria podría ser tanto un acto de confianza para el entrenador como una señal de que existen presiones políticas sobre la dirección de la selección nacional, situación que ni siquiera un entrenador victorioso en la Liga de Campeones puede evitar.

    Más sobre:FútbolSelección de BrasilCarlo AncelottiMundial 2026Neymar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas y Sinaka: así será el evento “Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026”

    Senador Diego Ibáñez (FA) por megarreforma: “Es imposible que podamos ser responsables y abrirnos a la idea de legislar”

    Grau responde a Quiroz por finanzas públicas: “El Ministro de Hacienda se apresura (…) La proyección de deuda es consistente y no tiene errores de cálculo”

    El líder supremo de Irán subraya que los países de Medio Oriente “no serán ya escudos para las bases de Estados Unidos”

    Bielorrusia denuncia que “cada día” se producen incidentes con drones ucranianos en la frontera

    Detienen a dos sujetos tras fiscalización en Estación Central: se decomisaron armas y ropas similares a las de Carabineros

    Lo más leído

    1.
    “No sabía que me conocía”: el mensaje de Michael Jordan que sorprendió a Pep Guardiola en su adiós del Manchester City

    “No sabía que me conocía”: el mensaje de Michael Jordan que sorprendió a Pep Guardiola en su adiós del Manchester City

    2.
    Bajas, crisis y cuestionamientos: cómo llega Boca Juniors al duelo clave ante la UC en la Copa Libertadores

    Bajas, crisis y cuestionamientos: cómo llega Boca Juniors al duelo clave ante la UC en la Copa Libertadores

    3.
    “Es la noticia más impactante en la previa al Mundial”: Uruguay acusa el último golpe de Bielsa en la Celeste

    “Es la noticia más impactante en la previa al Mundial”: Uruguay acusa el último golpe de Bielsa en la Celeste

    4.
    Manuel Pellegrini le pone nota a la temporada del Betis: “Un sobresaliente sería poco”

    Manuel Pellegrini le pone nota a la temporada del Betis: “Un sobresaliente sería poco”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Senador Diego Ibáñez (FA) por megarreforma: “Es imposible que podamos ser responsables y abrirnos a la idea de legislar”
    Chile

    Senador Diego Ibáñez (FA) por megarreforma: “Es imposible que podamos ser responsables y abrirnos a la idea de legislar”

    Detienen a dos sujetos tras fiscalización en Estación Central: se decomisaron armas y ropas similares a las de Carabineros

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Grau responde a Quiroz por finanzas públicas: “El Ministro de Hacienda se apresura (…) La proyección de deuda es consistente y no tiene errores de cálculo”
    Negocios

    Grau responde a Quiroz por finanzas públicas: “El Ministro de Hacienda se apresura (…) La proyección de deuda es consistente y no tiene errores de cálculo”

    “No tiene errores de cálculo”: Grau rechaza acusación de Quiroz por inconsistencias en deuda pública y defiende proyecciones del gobierno de Boric

    Quiroz acusa “error” de más US$10 mil millones en proyección de deuda pública 2026-2030 en último informe del gobierno de Boric

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Alejandro Tabilo se impone con comodidad a Kamil Majchrzak en la primera ronda de Roland Garros
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo se impone con comodidad a Kamil Majchrzak en la primera ronda de Roland Garros

    Clásico de récord: triunfo de Colo Colo ante la UC en el Claro Arena se mete entre los partidos más vistos de la historia

    “No sabía que me conocía”: el mensaje de Michael Jordan que sorprendió a Pep Guardiola en su adiós del Manchester City

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita
    Tecnología

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas y Sinaka: así será el evento “Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026”
    Cultura y entretención

    Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas y Sinaka: así será el evento “Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026”

    Kylie Minogue al desnudo: amores, tragedias y secretos de la reina del pop en Netflix

    El músico chileno Nader Cabezas llega a Matucana 100: un disco de culto convertido en experiencia audiovisual

    El líder supremo de Irán subraya que los países de Medio Oriente “no serán ya escudos para las bases de Estados Unidos”
    Mundo

    El líder supremo de Irán subraya que los países de Medio Oriente “no serán ya escudos para las bases de Estados Unidos”

    Bielorrusia denuncia que “cada día” se producen incidentes con drones ucranianos en la frontera

    China llama a “respetar los compromisos del alto al fuego” tras los últimos ataques de Estados Unidos contra Irán

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado
    Paula

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar