Diario inglés cuestiona a Carlo Ancelotti por incluir a Neymar en la nómina de Brasil: “Lo hace para tener a un Messi”

La convocatoria de Neymar en la selección de Brasil de ninguna manera pasó inadvertida en el mundo del fútbol. Columnistas locales y medios de todo el planeta dedicaron algún espacio para analizar la decisión del técnico italiano Carlo Ancelotti.

Uno de los que pasó al ataque frente a la polémica decisión fue el diario inglés The Guardian, tabloide que desmenuzó la inclusión del jugador de Santos y concluyó que su presencia es una apuesta que vuelve a colocar al delantero en el centro de las expectativas del país.

Nominación tan histórica como mediática para un futbolista de 34 años que, si bien no pasa por un gran momento deportivo, su llamado responde a la necesidad de rescatar un ídolo entre muchos atletas de proyección, pero no tan conocidos para la gente.

El jugador oriundo de Mogi das Cruzes, en el estado de Sao Paulo, debutó con la Canarinha a los 18 años, durante un periodo de fuerte renovación tras la eliminación ante la selección de Países Bajos en el Mundial de 2010.

En aquel entonces, el argentino Lionel Messi ya era una estrella, en medio de la incertidumbre que se replicaba en Brasil, pentacampeón que comenzó a considerar al delantero como la solución tras el comienzo de la salida de estrellas como Ronaldo, Rivaldo o Ronaldinho Gaúcho. “Una cultura de dependencia que no benefició ni al equipo ni al jugador”, señala el periódico inglés.

Presión y ajustes tácticos que se presentan como temas recurrentes en la trayectoria del jugador con el Scratch. El periódico británico recuerda que, en la derrota ante Bélgica en los cuartos de final de 2018, la necesidad de incluir a Neymar en la alineación dejó una zona de la cancha vulnerable, la que fue aprovechada por Romelu Lukaku en la banda derecha.

Una ecuación en la que sus roces con los defensores y su reputación de simular faltas también marcaron la carrera del delantero, de acuerdo con el medio europeo. El texto menciona incluso que, tras recibir una falta, Neymar empezó a anticipar el contacto y a exagerar sus caídas. Una tendencia que comenzó a “alimentar un círculo vicioso que irritaba a parte del público e intensificaba aún más el marcaje”.

Una nuevo Messi

Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos de la punzante publicación isleña se basa en que la convocatoria de Neymar refuerza la idea de que Brasil sigue buscando “tener a su propio Messi”.

De acuerdo con The Guardian, la decisión intenta crear una narrativa de “último baile”, similar a la que rodeó a Lionel Messi en el Mundial ganado por Argentina, pero con importantes diferencias entre ambos casos.

Ney ya cumplió 34 años, pero está muy lejos de la vigencia de otras épocas. Con poca forma física y en medio de otra lesión, la nota advierte que solo había acumulado 682 minutos en partidos de liga este año, antes de sufrir una lesión en la pantorrilla la semana pasada.

Asimismo, la publicación subrayó que Neymar fue titular en 27 partidos de liga en los últimos tres años, mientras que Messi llegó al Mundial anterior tras disputar 18 encuentros entre la Ligue 1 de Francia y la Champions League, periodo en el que anotó diez goles.

Además, el medio describe la elección como un acto de fe, más que una decisión basada en el rendimiento. A la vez considera que la convocatoria podría ser tanto un acto de confianza para el entrenador como una señal de que existen presiones políticas sobre la dirección de la selección nacional, situación que ni siquiera un entrenador victorioso en la Liga de Campeones puede evitar.