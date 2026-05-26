Clásico de récord: triunfo de Colo Colo ante la UC en el Claro Arena se mete entre los partidos más vistos de la historia

Este domingo el líder Colo Colo venció de visita a Universidad Católica por 2-1, en el clásico válido por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026. Los tantos de la jornada fueron marcados por Arturo Vidal, en contra, y un doblete de Javier Correa, quien dio vuelta el marcador en el primer tiempo para enmudecer el Claro Arena. Los números son positivos para el Cacique, que se distancia en el liderato, pero también para TNT Sports, la señal que televisó este encuentro, ya que se ubicó entre uno de los más vistos en la historia de las transmisiones del fútbol local.

Específicamente, el encuentro entre cruzados y albos alcanzó 19,12 puntos de rating en hogares con cable, lo que lo ubica como el partido más visto en el historial del enfrentamiento entre estas dos instituciones. Además, concentró un 95,5% de share entre canales deportivos.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Con estas estadísticas, se posiciona como el cuarto partido más visto desde la era CDF y TNT Sports.

El top cinco de los partidos más vistos

Colo Colo vs. U. de Chile / Liga de Primera 2026 / 20.55 puntos de rating Colo Colo vs. U. de Chile / Campeonato Nacional 2024 / 19.69 U. de Chile vs. Colo Colo / Liga de Primera 2025 / 19.68 U. Católica vs. Colo Colo / Liga de Primera 2026 / 19.12 Colo Colo vs. U. de Chile / Liga de Primera 2025 / 18.86.

Un clásico con un final polémico

El duelo disputado en la precordillera tuvo un polémico cierre, cuando el meta de la franja Vicente Be, enfurecido, fue a encarar a los futbolistas de Colo Colo por estar festejando en su cancha y a pocos metros de los jugadores de la UC.

En camarines, la figura del encuentro, Javier Correa, no se guardó nada: “Si alguno lo tomó mal o pensó que estábamos cargando, nada. Ellos cuando nos ganaron, festejaron y nosotros no dijimos nada. Es parte del folclore del fútbol y hay que aguantársela. Cuando te toca perder, ahí se ven los verdaderos hombres, se la tienen que aguantar”, indicó.

“Hay que quedarse callado cuando uno pierde. Me ha tocado perder, me he ido en silencio a la casa, no le he buscado pleito a nadie. Es de hombre saber perder”, añadió el argentino.

El informe arbitral fue duro con parte de los futbolistas de los dos planteles, ya que el referee José Cabero consignó la participación en los incidentes de los cruzados Bernedo y Daniel González, mientras que en el Popular señaló a Joaquín Sosa y Javier Méndez: “Al término del partido se generó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos, observándose conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas entre diversos participantes, alterando gravemente el orden y el normal desarrollo del cierre del encuentro”, dice el escrito.