Pablo Solari sale campeón y rompe el trofeo: el chascarro más divertido del delantero que salvó a Colo Colo de la B
El delantero argentino vivió el hilarante momento cuando celebraba la obtención de la Copa de Rusia junto al Spartak de Moscú. Mira aquí el blooper del otrora delantero albo.
Un divertido chascarro protagonizó Pablo Solari en el fútbol europeo. Este domingo 24 de mayo, se jugó la final de la Copa de Rusia y el hombre que salvó a Colo Colo del descenso fue protagonista de principio a fin.
Es que el argentino inició la tarde con el gol que abrió el marcador para el Spartak y aunque su rival -Krasnodar- igualó el tablero (Douglas Soares/56′), la oncena de Moscú se impusó en la tanda de penales y se consagró campeona del segundo torneo más importante de ese país.
Fue entonces, en medio de las celebraciones, cuando Solari llevó el trofeo hacia donde se ubicaban los hinchas capitalinos y en medio de un enjambre de fotógrafos comenzó a levantarlo una y otra vez. Lamentablemente, la base del galardón se terminó desprendiendo y se partió en dos.
Situación que causó risas espontáneas entre los presentes y una reacción del popular equipo ruso en sus redes sociales. “Se libró de las consecuencias. Al fin y al cabo, marcó”, puso la institución en internet y gráfico el momento con varias imágenes del blooper. Lo mismo hizo Solari, aunque no posteó palabra alguna, sólo emojis de caritas sonrientes.
Los números de Solari en Rusia
Pablo Solari, de 25 años, llegó al Spartak de Moscú en frebrero de 2025, tras pasar por River Plate y Colo Colo. Fue transferido en 12 millones de euros y tiene contrato hasta junio de 2029. Durante esta temporada, el transandino jugó casi todos los partidos en la liga donde se tituló campeón el Zenit: dijo presente en 28 encuentro, marcó 8 goles y entregó 3 asistencias.
En tanto, en la Copa de Rusia, dónde vivió el momento ya mencionado, ingresó a la cancha en 11 compromisos, celebró 3 anotaciones y dio 4 asistencias. En ambas competiciones, sumó un total de 2502 minutos. Y con la copa destrozada, el extremo derecho sumó un nuevo hito a su carrera: en Chile no sólo marcó el gol que le sirvió al Cacique para mantenerse en la Primera División, también logró una Liga de Primera, una Copa Chile y una Supercopa.
En tanto, en River, acumuló 110 partidos, 30 goles y 17 asistencias y dio la vuelta olímpica por la Liga 2023 y ese mismo año obtuvo también la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. De hecho, en una entrevista que le realizó AFA Estudio no dudó en mencionar a estos dos últimos clubes como los que más lo marcaron. “¿Se pueden decir dos?... Colo Colo y River”, planteó en aquella oportunidad.
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