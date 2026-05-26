Pablo Solari sale campeón y rompe el trofeo: el chascarro más divertido del delantero que salvó a Colo Colo de la B

Un divertido chascarro protagonizó Pablo Solari en el fútbol europeo. Este domingo 24 de mayo, se jugó la final de la Copa de Rusia y el hombre que salvó a Colo Colo del descenso fue protagonista de principio a fin.

Es que el argentino inició la tarde con el gol que abrió el marcador para el Spartak y aunque su rival -Krasnodar- igualó el tablero (Douglas Soares/56′), la oncena de Moscú se impusó en la tanda de penales y se consagró campeona del segundo torneo más importante de ese país.

Fue entonces, en medio de las celebraciones, cuando Solari llevó el trofeo hacia donde se ubicaban los hinchas capitalinos y en medio de un enjambre de fotógrafos comenzó a levantarlo una y otra vez. Lamentablemente, la base del galardón se terminó desprendiendo y se partió en dos.

Situación que causó risas espontáneas entre los presentes y una reacción del popular equipo ruso en sus redes sociales. “Se libró de las consecuencias. Al fin y al cabo, marcó”, puso la institución en internet y gráfico el momento con varias imágenes del blooper. Lo mismo hizo Solari, aunque no posteó palabra alguna, sólo emojis de caritas sonrientes.

¡EL TROFEO, PABLO! 😂



Solari y Barco se consagraron campeones de la Copa de Rusia con el Spartak de Moscú y, durante los festejos, el exTalleres tuvo un pequeño problema... 🏆 pic.twitter.com/r8hlfBGwla — TyC Sports (@TyCSports) May 24, 2026

Los números de Solari en Rusia

Pablo Solari, de 25 años, llegó al Spartak de Moscú en frebrero de 2025, tras pasar por River Plate y Colo Colo. Fue transferido en 12 millones de euros y tiene contrato hasta junio de 2029. Durante esta temporada, el transandino jugó casi todos los partidos en la liga donde se tituló campeón el Zenit: dijo presente en 28 encuentro, marcó 8 goles y entregó 3 asistencias.

En tanto, en la Copa de Rusia, dónde vivió el momento ya mencionado, ingresó a la cancha en 11 compromisos, celebró 3 anotaciones y dio 4 asistencias. En ambas competiciones, sumó un total de 2502 minutos. Y con la copa destrozada, el extremo derecho sumó un nuevo hito a su carrera: en Chile no sólo marcó el gol que le sirvió al Cacique para mantenerse en la Primera División, también logró una Liga de Primera, una Copa Chile y una Supercopa.

En tanto, en River, acumuló 110 partidos, 30 goles y 17 asistencias y dio la vuelta olímpica por la Liga 2023 y ese mismo año obtuvo también la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. De hecho, en una entrevista que le realizó AFA Estudio no dudó en mencionar a estos dos últimos clubes como los que más lo marcaron. “¿Se pueden decir dos?... Colo Colo y River”, planteó en aquella oportunidad.