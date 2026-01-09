Pablo Solari es parte de la historia de Colo Colo. No es exageración plantear que la salvó. El Pibe fue quien le anotó a Universidad de Concepción, en ese angustioso duelo disputado en Talca, un tanto que evitó que los albos descendieran a Primera B por única vez en su historia. Los hinchas albos, que ya le guardaban un inmenso cariño desde que irrumpió en el primer equipo, pasaron al plano de la devoción.

El atacante milita actualmente en el Spartak Moscú, previo paso por River Plate, el club al que llegó después de su consagración en Macul. Sin embargo, nunca ha dejado de reconocer su cercanía con los albos, en los que dejó grandes amigos. El más cercano fue Gabriel Suazo.

“¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate

Tal nivel de identificación se grafica habitualmente en las redes sociales, donde los hinchas albos suelen dejarle mensajes de apoyo y gratitud. Varios, incluso, llegaron a partidos de River para testimoniarle su aprecio. Solari respondió los saludos.

Ahora, en el marco de una entrevista con AFA Estudio, dio otra señal de esa cercanía. Consultado respecto del mejor equipo en el que había estado, Solari dribleó la disyuntiva con la misma habilidad con la que elude defensores. “¿Se pueden decir dos?“, consultó después de reconocer la dificultad de la consulta. Ante la respuesta afirmativa de su entrevistadora, no vaciló. ”Colo Colo y River”, planteó.

El atacante proviene de una familia de profunda identificación con los Millonarios. De hecho, debe su nombre a uno de los ídolos que ha arrojado el club de Núñez: Pablo Aimar. Sus hermanos también llevan nombres de exfiguras del equipo de la banda sangre.

En el mismo espacio, Solari no escondió su admiración por Lionel Messi, a quien situó como su ídolo de infancia y actual, mencionó a Maradona y y reveló algunas preferencias de carácter personal, como el mate amargo.