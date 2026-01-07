“Soy más raro que la mierda”: la llamativa y sincera reflexión de Lionel Messi en torno a su personalidad. Foto: Photosport

Lionel Messi muestra su lado más íntimo. El astro transandino deja de lado el fútbol, como pocas veces lo ha hecho, y exhibe rasgos de su vida fuera del campo de juego. El rosarino, de hecho, no tiene problemas en entregar ciertas definiciones llamativas en torno a su personalidad.

“La verdad es que yo soy más raro que la mierda”, dijo al medio Luzu TV. “Me gusta estar solo, lo disfruto. Por ahí el quilombo de la casa, con los tres chicos, me termina saturando. Me gusta mi momento de soledad”, reconoció.

En esa línea, el futbolista deja en manos de su esposa, Antonela Roccuzzo, buena parte de sus definiciones. “Antonela puede decir mucho más cosas que yo. Depende de mi estado de ánimo, que cambia por pequeñas boludeces, pequeños detalles. Cuando me cambian lo que tenía que hacer... soy muy estructurado. Si tengo el día organizado y en medio día pasa algo...”, lanzó.

Messi en un partido de Eliminatorias. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

En ese aspecto, el jugador del Inter Miami reconoció que en su momento tuvo atención psicológica. “Ahora no hago terapia. En su momento hice. Soy mucho de comerme las cosas yo, de guardarme los problemas solo. Cambié mucho”, comentó. También habló de cómo repercute su actitud en el fútbol: “En lo deportivo, hablo mucho con mi papá. En ese sentido, fue siempre mi viejo. Terminaba mi viejo y le escribía a él. En el día a día, con mi familia”.

El capitán de la Albiceleste también recordó sus momentos más complicados con el equipo de su país. “En Barcelona me iba espectacular. Pero iba a la Argentina y era un bicho raro. Me puteaban, me iba mal, no se nos daban los resultados. Los que más sufrían eran mi familia, porque eran los que se quedaban en Argentina”, reveló.

“Se comían los programas, las críticas y muchas cosas no me enteraba porque no las veía. Pero ellos eran conscientes de todo, sufrían un montón. A mi, el día a día me hacía pensar en lo siguiente”, añadió.