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    Qué fue de Bubbles, el chimpancé que Michael Jackson rescató de la muerte

    Dormía en su habitación, comía en su mesa y aparecía en videoclips: Bubbles no fue una simple mascota, sino el compañero más extraño y célebre de Michael Jackson, hoy retirado en un santuario de Florida. La nueva biopic, en cartelera, lo recreó con tecnología digital.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Ni un músico ni un compañero de la infancia; el mejor amigo de Michael Jackson era un simio. El chimpancé Bubbles (“burbujas”, en inglés) llegó a su vida en pleno ascenso, cuando se estaba volviendo la figura dominante del pop mundial.

    Bubbles nació en 1983, en un centro de investigación de Austin, Texas, que criaba primates para realizar experimentos con animales. No se tiene total certeza respecto a cómo llegó a vivir a la casa de los Jackson en Encino.

    Las versiones más aceptadas aseguran que Jackson compró al animal cuando era bebé por US$65.000 y fue Bob Dunn, uno de los entrenadores más famosos de animales para películas y series, quien se hizo cargo de todo el proceso de la adquisición. La escena se recrea en la película Michael, la biopic de la leyenda de la música popular ya en salas chilenas. Por cierto, en el filme no se usaron chimpancés reales, sino que fue generado por CGI.

    Pronto, Michael Jackson dejó en claro su interés por mostrar a Bubbles; lo llevó de viaje, fue con él hasta al matrimonio de su agente, John Branca. No se perdió la grabación del disco Bad y también participó en algunos videos, como los de Liberian Girl y Leave Me Alone junto a la pitón Muscles la otra peculiar mascota del Rey del Pop.

    El chimpancé ganó mucha más libertad con la mudanza al rancho Neverland, en 1988. Dormía en una cuna propia en el dormitorio de Jackson, comía dulces y le permitían incluso comer en la mesa del comedor y usar el baño de Michael Jackson.

    Pero tener un primate en casa, por más cómoda que sea, siempre es complejo. Jackson detalló en el documental de 2003 Living with Michael Jackson, Jackson, que Bubbles se había vuelto agresivo. “No podías molestarlo, se agarraba de los barrotes y se volvía loco. Michael me pidió que no me acercara a él”, explicó el comediante Eddy Murphy, quien tuvo la oportunidad de verlo en una de sus visitas a Neverland.

    El temor de una reacción inesperada del animal, justo con el nacimiento del segundo hijo de Jackson, Prince Michael II, sustentaron la idea de enviarlo al rancho de Bob Dunn.

    “Bubbles definitivamente extrañó [a Jackson] cuando se separaron y lo extrañará ahora. Los chimpancés son inteligentes. Recuerdan a la gente y esas cosas. Bubbles y Michael eran amigos cercanos y compañeros de juegos. La última vez que Michael lo visitó, Bubbles definitivamente lo reconoció y lo recordó”, declaró Dunn.

    Michael Jackson y Bubbles.

    Tiempo después, en 2005, fue entregado al santuario Center for Great Apes de Florida. Según TMZ, el simio es revisado periódicamente por un equipo de veterinarios y cuidadores, con un costo anual de 30 mil dólares (cerca de 27 millones de pesos chilenos). Según el sitio web oficial del centro, Michael no alcanzó a visitarlo ahí. Sí lo hizo en 2010 su hermana, LaToya.

    La directora del centro, Patti Ragan comentó algunos detalles sobre el cuidado de Bubbles para Variety. “Es un chico de lo más dulce. La gente todavía se lo imagina como un lindo y pequeño bebé de cara rosada al que Michael llevaba en brazos. Pero ahora es un chico grande, de unos 77 kg. Vive con un grupo de cinco, y justo ahora estamos introduciendo a algunos jóvenes en ese grupo. Bubbles ayudó a criar a dos bebés cuando llegó aquí. Es bueno con los jóvenes, pero se mueve un poquito más despacio. Algunas veces le le lleva algo más de tiempo trepar escaleras, pero come bien”.

    Hoy, a sus 43 años, Bubbles vive una vejez bien cuidada. “Le encanta pintar, y suele pasar momentos de tranquilidad creando coloridas obras de arte -dice la información disponible en el sitio web oficial del centro-. Solo entrega el lienzo cuando lo ha terminado por completo, ¡y su estilo expresivo a veces traspasa los límites!“.

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